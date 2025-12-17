Du spatial à la défense, NANOXPLORE change d’échelle avec une levée de 20 millions d’euros

Pendant plus de dix ans, NanoXplore a évolué sur le terrain discret mais stratégique, des composants électroniques de haute fiabilité pour le spatial. Ses FPGA durcis aux radiations ont progressivement trouvé leur place au sein de programmes européens majeurs, là où la robustesse et la maîtrise technologique constituent des prérequis absolus. Ce positionnement, longtemps cantonné à une niche exigeante, sert aujourd’hui de socle à une trajectoire plus large.

L’entreprise engage un changement d’échelle en orientant une part croissante de son activité vers les usages de défense. Cette évolution correspond à une extension logique des applications de briques déjà éprouvées, la défense partage avec le spatial une exigence de fiabilité critique, tout en introduisant des contraintes nouvelles liées à la sécurité, à la consommation énergétique et à l’intégration dans des systèmes opérationnels complexes.

Les systèmes militaires modernes reposent de plus en plus sur des capacités de calcul embarqué, reconfigurable et résilient. Drones, plateformes terrestres, équipements aéronautiques ou navals intègrent des fonctions logicielles avancées, parfois de l’intelligence artificielle, qui renforcent le rôle des composants programmables au cœur des architectures. Dans ce contexte, les FPGA conçus par NanoXplore trouvent des débouchés élargis, au-delà du seul périmètre spatial.

La diversification vers la défense s’accompagne d’un travail d’adaptation des technologies existantes. Les composants doivent répondre à des exigences accrues en matière de cybersécurité, de protection des données et de très basse consommation, tout en conservant les propriétés de robustesse qui ont fait la réputation de l’entreprise. L’objectif affiché est de proposer des FPGA sécurisés capables de s’intégrer dans des systèmes déployés sur des théâtres d’opérations variés, avec des contraintes d’usage et de maintenance très différentes de celles du spatial.

Cette évolution industrielle s’inscrit dans un contexte plus large de recomposition des chaînes de valeur de la défense européenne. La dépendance aux composants non européens, longtemps tolérée, fait désormais l’objet d’une attention accrue, sous l’effet des tensions géopolitiques et du durcissement des réglementations extraterritoriales. La capacité de NanoXplore à s’appuyer sur une chaîne d’approvisionnement entièrement européenne, dite ITAR free, constitue dans ce cadre un élément différenciant pour les industriels et les autorités publiques.

L’entrée de MBDA au capital apporte une connaissance fine des besoins opérationnels et des contraintes industrielles propres aux systèmes d’armes européens. Cette proximité permet de réduire l’écart entre le développement technologique et les usages réels, dans un secteur où les cycles de qualification et de déploiement restent longs.

Au-delà du développement de nouveaux produits, NanoXplore affiche une ambition de croissance plus large à l’échelle européenne. La microélectronique critique demeure un secteur fragmenté, marqué par une dispersion des compétences et des capacités industrielles. En s’appuyant sur cette levée de fonds, l’entreprise entend soutenir une stratégie de croissance externe ciblée, visant à élargir son portefeuille technologique et à renforcer la base industrielle européenne dans un domaine considéré comme stratégique.

