IPO, dette, M&A : ce que les lignes de fracture du modèle COREWEAVE disent du cycle de l’IA

Pendant près de deux ans, CoreWeave a symbolisé l’urgence du développement de l’infrastructure IA. Ancien acteur du minage de cryptomonnaies reconverti dans le cloud GPU, l’entreprise américaine s’est imposée comme un fournisseur clé de puissance de calcul pour l’IA générative, profitant d’un accès privilégié aux puces Nvidia et d’un marché en pénurie chronique. L’entrée en bourse, l’échec d’une acquisition stratégique et la montée des contraintes financières ont toutefois mis en lumière les fragilités d’un modèle devenu très capitalistique et illustre le questionnement au sujet de la bulle IA.

Une IPO qui marque le passage sous contrainte de marché

L’introduction en bourse de CoreWeave, finalisée au printemps 2025, constitue un point de bascule pour l’entreprise. Jusqu’alors, la société évoluait dans un univers de capitaux privés où la priorité était la vitesse de déploiement, elle est désormais decryptée par les analystes financiers avec une toute autre grille de lecture.

Si les documents financiers révèlent une trajectoire de croissance rapide, cette dernière reste fortement concentrée. Microsoft représente plus de 60 % du chiffre d’affaires, tandis que deux clients concentrent l’essentiel des revenus. Dans le même temps, malgré près de 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2024, l’entreprise affiche des pertes élevées et une structure de coûts dominée par les investissements matériels.

La dette comme accélérateur… et comme contrainte structurelle

Pour soutenir sa croissance, CoreWeave a recours à des montages financiers que l’on qualifiera d’innovants, notamment une dette adossée directement à ses GPU Nvidia. Cette ingénierie financière lui permet de déployer rapidement, mais renforce tout autant l’intensité capitalistique du modèle.

L’endettement dépasse les 8 milliards de dollars, dans un contexte où chaque nouvelle génération de puces impose des investissements supplémentaires pour rester compétitif, un modèle quir epose sur la continuité de la demande et la capacité à refinancer régulièrement l’infrastructure sans dégradation majeure des conditions de financement.

Cette dépendance au coût du capital devient plus sensible, lorsque le titre entre dans une phase de correction. La dette, qui a longtemps été un levier de croissance, pèse de tout son poid sur l’entreprise.

Le rachat de Core Scientific, tentative de sécurisation industrielle

C’est dans ce contexte que CoreWeave a lancé, à l’été 2025, une offre de rachat sur Core Scientific, ancien acteur majeur du minage de bitcoin reconverti dans l’exploitation de data centers à haute densité énergétique. L’opération, valorisée 9 milliards de dollars et entièrement en actions, avait pour objectif d’internaliser une partie des capacités de data centers, de sécuriser l’accès à l’énergie et de réduire plusieurs milliards de dollars d’engagements locatifs à long terme. Sur le plan industriel, la logique était cohérente, sur le plan financier, la structure du deal a suscité immédiatement la défiance.

L’absence de mécanisme de protection contre la volatilité du titre CoreWeave a exposé directement les actionnaires de Core Scientific, ainsi activistes, hedge funds et proxy advisors se sont opposés au rapprochement. Le refus de CoreWeave de revoir les termes achève de sceller l’échec du projet.

Une correction boursière qui recompose la lecture du modèle

Dans les semaines qui suivent, le titre CoreWeave recule nettement, une correction qui dépasse le simple ajustement boursier et conduit les investisseurs à réinterroger la solidité du modèle économique.

Outre une concentration client élevée, alors que les principaux clients disposent des moyens d’internaliser leurs infrastructures, ils relèvent une dépendance à Nvidia, fournisseur stratégique et acteur dominant de la chaîne de valeur et une exposition croissante aux coûts énergétiques et aux contraintes liées aux data centers, devenus des actifs industriels lourds.

CoreWeave, révélateur d’un changement de régime pour l’IA

Si la trajectoire de CoreWeave ne remet pas en cause la réalité de la demande en calcul pour l’IA. Elle met en lumière un changement de régime. Ainsi après une phase d’expansion rapide, financée par l’urgence et la rareté, l’infrastructure IA entre dans une période de sélection.

Désormais, la question n’est plus seulement d’accéder aux GPU, mais de démontrer la soutenabilité économique d’un modèle intensif en capital, en énergie et en dette. CoreWeave reste un acteur central de l’écosystème IA mondial. Mais son avenir dépendra de sa capacité à réduire sa dépendance client, à stabiliser sa structure financière et à clarifier sa stratégie industrielle face aux hyperscalers.

La société était cotée à la cloture du 15 décembre 75,35$ contre 187$ à son plus haut en juin 2025.