BIOLEVATE lève 6 millions d’euros pour que l’IA devienne la plume des chercheurs

La gestion de la documentation scientifique et réglementaire est un challenge majeur pour l’industrie pharmaceutique, où chaque retard peut retarder la mise sur le marché de traitement et de facto freiner l’accès des patients à des traitements vitaux. Pour répondre à cette problématique, Biolevate, startup parisienne propose ELISE, une plateforme qui exploite l’intelligence artificielle pour transformer la manière dont les documents médicaux sont créés, gérés et optimisés.

Fondée en 2023 par Joël Belafa (CEO), ancien cadre de Dataiku et expert en IA pour les entreprises, Nathan Chen (COO), ex Coloplast, et Anas Laaroussi (CTO) et Antoine De Torcy (CPO), l’équipe combine expertise en intelligence artificielle et connaissance approfondie des processus pharmaceutiques.

ELISE : l’IA au service de la documentation scientifique

La plateforme ELISE (Elevate Literature Intelligence for Scientific Excellence) utilise des technologies avancées comme le traitement du langage naturel (NLP) et la vision par ordinateur pour optimiser chaque étape du cycle de vie documentaire.

Les fonctionnalités clés incluent :

Génération de documents conformes : réduction des risques d’erreurs réglementaires.

réduction des risques d’erreurs réglementaires. Recherche et veille documentaire : identification rapide des informations critiques dans la littérature scientifique.

identification rapide des informations critiques dans la littérature scientifique. Collaboration et suivi : intégration des retours et suivi des modifications pour une gestion fluide des projets.

intégration des retours et suivi des modifications pour une gestion fluide des projets. Analyse automatisée : extraction de métadonnées, vérification de conformité et prédiction des risques potentiels.

Cette approche basée sur l’IA garantit des résultats traçables grâce à un système « human-in-the-loop », permettant aux utilisateurs de valider et comprendre chaque décision générée par la plateforme.

Une levée de fonds pour accélérer le développement

Pour soutenir ses ambitions, Biolevate annonce avoir levé 6 millions d’euros dans un tour de financement Seed mené par EQT Ventures. Ce soutien financier permettra à la startup d’élargir son équipe, de renforcer le développement technologique de la plateforme ELISE et de s’implanter sur de nouveaux marchés stratégiques.