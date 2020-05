[DECODE Health] Owkin lève 25 millions de dollars pour bouleverser la recherche médicale

Owkin annonce sa levée de fonds de 25 millions de dollars auprès de Bpifrance, via son fonds Large Venture, mais également Cathay Innovation, déjà présent au capital, et MACSF (Mutuelle d’Assurances du Corps de Santé Français). Dans un entretien accordé en exclusivité à Frenchweb, Thomas Clozel, cofondateur et CEO d’Owkin, revient sur les objectifs de cette levée de fonds et l’évolution d’Owkin. « Une extension vers la Chine est un projet pour 2022″, explique-t-il.

Fondé en septembre 2016 par Gilles Wainrib, auparavant maître de conférences en informatique appliquée à l’École Normale Supérieure, et Thomas Clozel, cancérologue et ex-chef de clinique en hématologie clinique à Paris, Owkin ambitionne de développer de nouveaux médicaments grâce à une approche technologique. Pour ce faire, la MedTech parisienne fait appel à des technologies de machine learning dans l’optique d’analyser des bibliothèques d’imagerie médicale, les data moléculaires ou encore des ensembles de données cliniques afin de découvrir des modèles de biomarqueurs complexes qui provoquent des maladies.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Thomas Clozel, cofondateur d’Owkin :

