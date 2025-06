Avec Black Pepper, CyberCité veut redonner du sens et de l’impact aux contenus de marque

Notre partenaire CyberCité, l’agence experte en marketing digital depuis plus de 25 ans, annonce le lancement de Black Pepper, une structure entièrement dédiée au content marketing. Ce nouveau projet marque une volonté forte, affirmer une approche stratégique, créative et engagée du contenu de marque.

Une nouvelle entité pour un enjeu central.

Dans un écosystème saturé de messages, d’articles et de vidéos, se démarquer par le fond comme par la forme est devenu un impératif. Le lancement de Black Pepper répond à cette exigence, aider les marques à reprendre le contrôle de leur discours et à affirmer leur singularité dans un univers digital où la qualité éditoriale redevient un levier de performance.

Co-pilotée par Manon Chaussin et Léa Pétralie, Black Pepper capitalise sur l’héritage de CyberCité en matière de stratégie de contenu, de référencement naturel et de data marketing, tout en affirmant une ligne éditoriale propre. « Notre conviction est simple : le contenu ne doit pas être tiède ni générique. Il doit être pensé, ciblé, et porteur de sens », expliquent les fondatrices.

Une offre à 360°, du Search à l’IA.

Black Pepper se positionne comme une agence de content marketing hybride, à la croisée des expertises Search, Brand Content et Intelligence Artificielle générative. De l’idéation à la production, en passant par l’analyse des intentions de recherche, l’agence accompagne les marques dans la construction de stratégies éditoriales structurantes et différenciantes.

Son approche repose sur plusieurs piliers :

L’analyse des données first-party et des comportements utilisateurs

et des comportements utilisateurs La définition de personas et d’intentionnistes via des ateliers collaboratifs

via des ateliers collaboratifs La création de contenus multiformats (texte, visuel, audio, vidéo) adaptés aux parcours digitaux

(texte, visuel, audio, vidéo) adaptés aux parcours digitaux L’activation SEO-native , pensée dès la conception des dispositifs éditoriaux

, pensée dès la conception des dispositifs éditoriaux L’intégration maîtrisée de l’IA générative, au service de la pertinence et de la cohérence des contenus

Une ambition claire : sortir du bruit !

Face à l’uniformisation des prises de parole et à la prolifération de contenus sans impact, Black Pepper entend replacer la stratégie éditoriale au cœur des dispositifs de communication. « Nous ne croyons pas à la délégation totale du contenu. Un marketing éditorial efficace est nécessairement co-construit avec les entreprises, à partir de leur culture, de leur expertise et de leurs objectifs », précise l’équipe.

L’agence se veut force de proposition, capable de challenger ses clients et de les aider à assumer une posture de marque différenciante. « Oser dire, oser faire » : telle est la ligne de conduite revendiquée par l’équipe.

Un portefeuille déjà solide.

Malgré son lancement récent, Black Pepper peut déjà s’appuyer sur des références prestigieuses, accompagnées historiquement par CyberCité sur leurs enjeux SEO et contenus. Parmi elles :

Renault Trucks, Hyundai, Ramsay Santé, Boiron, Le Temps des Cerises, Sanytol, Urgo, Espaces Atypiques, La Poste, ou encore Culligan.

💡CyberCité est une agence experte en marketing digital, spécialisée dans les leviers d’acquisition et de performance. Forte de plus de 100 collaborateurs répartis sur plusieurs pôles (SEO, SEA, Social Ads, Content Marketing, Data & Conversion), elle accompagne plus de 800 clients dans le développement de leur visibilité et de leur business en ligne