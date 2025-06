Connaissez-vous Cursor ? L’éditeur de code IA qui veut réinventer le développement logiciel

Derrière ce nom discret se cache l’un des outils les plus prometteurs de la nouvelle génération d’éditeurs de code. Né à l’intersection entre IA générative et développement logiciel, Cursor s’impose peu à peu comme une alternative sérieuse à VS Code, avec l’ambition de transformer radicalement la façon dont les développeurs construisent des logiciels.

De la fausse piste au bon problème

Avant de devenir Cursor, l’équipe fondatrice a connu une première année dans le brouillard. Michael Truell et ses trois cofondateurs (tous issus du MIT) se sont d’abord attaqués à un domaine qui ne leur ressemblait pas, le mechanical engineering. Une erreur de founder-market fit classique, avec trop peu de données disponibles, pas de traction, et surtout… aucune passion.

Ce détour a cependant permis une prise de conscience, pour bâtir une startup durable, mieux vaut s’appuyer sur sa zone d’excellence, en l’occurrence, l’IA et la programmation.

Un éditeur de code, repensé à la racine

Cursor n’est pas une simple surcouche IA à un éditeur existant. C’est un environnement de développement repensé, dans lequel les modèles de langage occupent une place structurelle. L’objectif de la solution n’est pas d’automatiser à tout prix, mais d’augmenter le développeur professionnel, en le libérant des tâches répétitives, sans sacrifier le contrôle sur le code. Cursor est donc l’anti-vibe coding, pas question de générer du code sans filet.

« Nous aspirons à permettre aux développeurs professionnels de monter en abstraction. Mais pour l’instant, il faut encore lire le code. » – Michael Truel, CEO de Cursor

Une croissance organique, mais explosive

Cursor n’a pas connu un succès immédiat, la première version, codée from scratch, a vite montré ses limites. L’équipe a pivoté vers un fork de VS Code, pour se concentrer sur l’IA plutôt que sur l’interface. Un choix stratégique qui a permis d’itérer plus vite, d’améliorer les modèles en interne et de créer une base robuste.

« Nous avons passé un an à ajuster le produit avant qu’il ne décolle vraiment. »

En moins d’un an, l’outil est passé du statut de side project à celui de l’un des éditeurs de code IA les plus utilisés par les développeurs. Le tout, avec une équipe recrutée au compte-gouttes, uniquement des profils seniors ou ultra-potentiels, capables de travailler sur des modèles, du produit, et de l’infrastructure en simultané.

« Nous avons recruté très lentement, mais chacun des 10 premiers employés a été crucial pour notre succès. »

Une vision long terme : programmer sans coder ?

Cursor ambitionne de faire évoluer le paradigme du développement, non pas en remplaçant les langages formels, mais en les rendant plus accessibles, et plus adaptés à une collaboration homme-machine.

« Peut-être que l’anglais ne sera pas le nouveau langage de programmation. Mais la programmation va évoluer vers quelque chose de plus lisible, plus réutilisable, et de plus haut niveau. »

La syntaxe ne disparaît pas, mais s’adapte. À terme, on spécifiera le comportement d’un programme comme on structure un raisonnement, avec des blocs logiques, et des contraintes, l’IA est là pour remplir les blancs.

A l’origine de l’éditeur de code IA Cursor, Anysphere qui vient de lever 900 millions de dollars (788 millions d’euros), portant sa valorisation à 8,6 milliards d’euros lors d’un tour de table d’exception mené par Thrive Capital, avec le soutien d’Andreessen Horowitz, Accel et DST Global. Fondée en 2022, Anysphere revendique plus de 100 millions de dollars de revenus annuels récurrents, grâce à un modèle d’abonnement (20 $/mois pour les particuliers, 40 $ pour les entreprises). Cursor compte parmi ses clients les équipes d’OpenAI, Spotify ou encore d’Instacart.