THE EXPLORATION COMPANY lève 150 millions d’euros et incarne le « New Space européen »

The Exploration Company (TEC), startup franco-allemande spécialisée dans les capsules spatiales réutilisables, a annoncé avoir levé 150 millions d’euros lors d’un tour de financement mené par Balderton Capital et Plural. Ce tour comprend également la participation de fonds soutenus par les gouvernements français (French Tech Souveraineté) et allemand (DeepTech & Climate Fonds).

Des ambitions spatiales stratégiques

Créée en 2021, The Exploration Company développe des capsules orbitales réutilisables baptisées Nyx, destinées à des missions de ravitaillement et de transport dans l’espace. Ces capsules, modulaires et alimentées par des technologies durables, visent à rendre l’exploration spatiale plus accessible, moins coûteuse et davantage tournée vers la réutilisation, en phase avec les besoins croissants des acteurs du spatial public et privé.

TEC développe actuellement la deuxième version de Nyx, dont le lancement est prévu pour 2025, tandis que la version finale sera disponible en 2028, avec un cofinancement de l’Agence spatiale européenne (ESA).

Des contrats de 750 millions d’euros déjà signés

TEC a déjà sécurisé 750 millions d’euros de contrats pour l’utilisation de Nyx. Parmi ses clients figurent des entreprises comme Starlab, qui conçoit une nouvelle station spatiale, et Axiom Space, un acteur clé du transport spatial commercial.

Ces contrats incluent des missions pour transporter du cargo vers des stations spatiales existantes et futures, ainsi que des missions vers des destinations lunaires, dans le cadre de projets internationaux comme la station Gateway menée par la NASA.

Un positionnement stratégique européen

Alors que le marché des capsules spatiales est dominé par quelques acteurs comme SpaceX, ainsi que des concurrents en Chine et en Russie, TEC se positionne comme une solution européenne pour répondre à une demande croissante en transport spatial. « L’Europe doit disposer de sa propre capacité à envoyer des astronautes et du cargo dans l’espace », souligne Hélène Huby.