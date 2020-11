Avec sa dernière acquisition, Snap souhaite-t-il séduire les entreprises?

Le groupe Snap, propriétaire de l’application Snapchat, aurait fait l’acquisition de la startup israélienne Voca.ai pour 70 millions de dollars, selon des sources du média TechCrunch. Voca.ai, spécialisé dans la conception d’assistants vocaux virtuels pour le service client, pourrait permettre à Snap de cibler les entreprises touchées par la crise du Covid-19, à la recherche de solutions de service client à distance.

Lancé en 2017 par Einav Itamar et Alan Bekker, Voca.ai conçoit et commercialise des assistants vocaux basés sur l’IA à destination des services d’assistance à la clientèle. Depuis son lancement, la startup a levé 6,1 millions de dollars selon Crunchbase, dont 3,5 millions en octobre 2019. « Voca est capable de gérer les flux de travail les plus courants, en utilisant des modèles neuronaux de la parole de bout en bout », détaille la startup israélienne sur son site. « Cela nous permet d’automatiser un grand nombre de conversations, y compris les appels sortants et entrants, dans un grand nombre de secteurs. » Parmi ses clients, on peut citer Toshiba, Amdocs, LoanMe, FirstClass Capital ou encore Boost Health Insurance.

Diversifier ses services pendant la crise

Dans le contexte actuel de pandémie de coronavirus, l’offre de Voca.ai a trouvé un écho dans des entreprises où l’assistance client a dû rapidement évoluer pour se faire à distance. Ses agents virtuels opérationnels « 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 » selon la startup, peuvent séduire encore davantage de clients. Il s’agit peut-être pour Snap de la raison principale de son rachat: séduire les entreprises avec de nouveaux outils.

Étant donné qu’aucune des deux entreprises impliquées dans la transaction n’a souhaité communiquer sur ce rachat, les motivations de Snap restent incertaines. Le groupe connu pour son réseau social Snapchat, qui a revendiqué 249 millions d’utilisateurs actifs au troisième trimestre 2020, ne serait pas le premier de son secteur à profiter du contexte actuel pour diversifier ses services auprès des professionnels. En effet, Facebook a récemment amélioré ses applications Messenger, Instagram et WhatsApp pour optimiser les échanges avec les clients et offrir plus de visibilité aux professionnels.