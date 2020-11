AssurTech: QantEv lève 1,5 million d’euros auprès d’Elaia

QantEv, qui développe une solution pour les assureurs santé, lève 1,5 million d’euros en seed auprès d’Elaia Partners, avec la participation d’Entrepreneur First, programme britannique d’investissement DeepTech, et de Gwénaël Moy, ancien CEO d’AXA Japon. La startup parisienne ambitionne de poursuivre le développement de sa solution et d’étendre sa présence sur de nouveaux marchés.

Lancé en 2019 par Tarik Dadi et Hadrien De March, QantEv développe une plateforme basée sur l’IA qui accompagne les assureurs santé dans leurs prises de décisions. « Notre mission au sein de QantEv est de traduire les dernières avancées en matière d’IA et d’optimisation mathématique aux vrais problèmes que rencontre les systèmes de santé, en aidant les assureurs dans la transformation data & digital de leurs opérations », explique le PDG Tarik Dadi. Pour accroître son efficacité, QantEv accueille Arnaud Terville en tant que premier responsable des ventes, un ancien de d’Apple et de Forrester.

En France, la digitalisation du secteur de l’assurance santé s’est accéléré en 2016, lors de l’entrée en vigueur de l’obligation pour les entreprises de fournir une complémentaire santé à leurs salariés. Cette digitalisation, d’autant plus rapide depuis la crise sanitaire, a permis à de nouveaux acteurs d’émerger à l’instar d’Alan, cette AssurTech qui a levé 50 millions d’euros au début de l’année.

QantEv : les données clés

Fondateurs : Tarik Dadi et Hadrien De March

Création : 2019

Siège social : Paris

Secteur : AssurTech

Financement : 1,5 million d’euros auprès d’Elaia Partners, avec la participation d’Entrepreneur First, programme britannique d’investissement DeepTech, et de Gwénaël Moy, ancien CEO d’AXA Japon.