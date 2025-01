KAI lève 600 000 euros pour s’attaquer au chaos documentaire des entreprises

Comment exploiter efficacement des milliers de documents internes obsolètes, incohérents ou dispersés ? C’est le défi auquel KAI, startup spécialisée dans l’IA générative, propose de répondre. KAI se positionne comme une solution technologique de pointe, combinant IA et graphes sémantiques pour simplifier et fiabiliser la gestion de l’information.

Une technologie centrée sur le contexte et la précision

Contrairement aux approches traditionnelles basées sur la vectorisation comme le Retrieval-Augmented Generation (RAG), KAI utilise des agents intelligents et des graphes sémantiques neuronaux pour analyser et indexer contextuellement les documents internes. La technologie permet de détecter rapidement les incohérences et de simplifier leur correction, tout en garantissant des recherches en langage naturel précises et fiables.

« Nous garantissons des connaissances à jour et exploitables rapidement », expliquent Stéphane Ngo et Olivier Jourdran, cofondateurs de KAI. L’outil promet un taux de réponses valides supérieur à 90 %, une performance largement au-dessus des standards actuels.

Une adoption qui fait ses preuves

Des entreprises comme Veolia Eau ont déjà intégré KAI à leurs opérations. Vincent Lauriat, CTO et Deputy CIO chez Veolia, témoigne : « Initialement, nous avons utilisé KAI pour compléter la base de réponse de notre helpdesk. Aujourd’hui, nous l’employons pour la recherche en langage naturel et la mise à jour de nos bases de données. Cela permet des gains significatifs en précision et en efficacité. »

Un enjeu stratégique pour les entreprises

Avec la montée en puissance des LLM, la maîtrise des bases documentaires devient un impératif stratégique pour les entreprises. L’approche de KAI, qui place la technologie au service des collaborateurs, permet non seulement d’optimiser les flux d’information, mais également de libérer du temps pour des tâches à forte valeur ajoutée.

Détails de la levée de fonds

KAI a levé 600 000 euros auprès du réseau de business angels Seed4Soft. Ce financement sera utilisé pour renforcer les équipes R&D et commerciales. La startup prévoit le recrutement de développeurs full stack, de data scientists, ainsi que de profils orientés customer success, business development et marketing.