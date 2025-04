AVP : le spin-off qui veut combler le trou noir du financement growth européen

AXA Venture Partners, bras d’investissement technologique du groupe AXA depuis 2016, devient Atlantic Vantage Point (AVP) à la suite d’un management buyout. Cette indépendance stratégique s’accompagne d’un changement de nom et d’une ambition claire : répondre au déficit chronique de financement des scale-ups européennes, un segment historiquement dominé par les fonds américains ou souverains.

Une plateforme transatlantique désormais indépendante

Le rachat de l’activité par ses dirigeants marque l’aboutissement d’un cycle de dix ans de collaboration entre AXA et AVP. La société conserve des liens étroits avec le groupe, notamment à travers la présidence du conseil d’administration assurée par George Stansfield, directeur général adjoint d’AXA.

François Robinet, Managing Partner d’AVP, commente :

« Aujourd’hui marque une étape importante pour AVP et notre équipe, et ouvre un nouveau chapitre passionnant pour notre entreprise. Nous sommes profondément reconnaissants à AXA pour son soutien continu et multiforme au cours des dix dernières années. »

Le nouveau nom, Atlantic Vantage Point, a été choisi pour souligner la continuité tout en mettant en avant la présence transatlantique de la société, bien ancrée en Europe et en Amérique du Nord. AVP conserve son modèle multi-stratégies, avec plus de 2,5 milliards d’euros sous gestion répartis entre venture, early growth, growth et fund of funds, et plus de 120 investissements cumulés dans des entreprises et des fonds.

L’EIF entre au capital du fonds de croissance AVP Growth I

En parallèle de cette opération, AVP annonce l’entrée du Fonds européen d’investissement (EIF) comme investisseur ancre dans son nouveau fonds de croissance, AVP Growth I, aux côtés d’AXA.

« Nous sommes également très heureux et honorés d’avoir l’EIF comme investisseur ancre dans le cadre de l’initiative European Tech Champions (ETCI), afin de soutenir une partie sous-financée du marché technologique en croissance en Europe », déclare François Robinet.

Ce fonds, doté de 1,5 milliard d’euros, se positionne comme une plateforme européenne capable de rivaliser avec les fonds de growth américains. Il a déjà réalisé trois opérations, dont Agicap et Odoo. AVP devient ainsi la seule plateforme transatlantique sélectionnée par l’EIF dans le cadre de l’initiative ETCI, qui cible des fonds technologiques de plus d’un milliard d’euros.

Une initiative européenne pour renforcer l’autonomie technologique

Lancée en 2023, l’initiative European Tech Champions Initiative a pour objectif de soutenir des fonds d’envergure capables d’accompagner les scale-ups européennes jusqu’à leur maturité. Elle a engagé plus de 2,2 milliards d’euros dans neuf fonds de croissance, et vise une mobilisation totale de 10 milliards d’euros de ressources publiques et privées.

Marjut Falkstedt, directrice générale de l’EIF, souligne :

« Nous sommes ravis de pouvoir soutenir la stratégie de montée en puissance d’AVP à travers l’initiative ETCI, pour garantir un financement aux futurs leaders européens qui ont compris comment la technologie peut créer de la valeur. »

Ce soutien s’inscrit dans une logique stratégique de souveraineté technologique. En finançant localement la croissance des champions européens, l’ETCI vise à éviter leur rachat ou leur délocalisation, tout en renforçant l’intégration des marchés financiers du continent.

Un signal fort pour l’écosystème tech européen

Pour George Stansfield :« Nous sommes également ravis que l’EIF nous rejoigne comme investisseur ancre dans le nouveau fonds de croissance d’AVP. S’associer à un investisseur aussi prestigieux permettra à AVP de lancer un fonds unique en Europe, dédié au financement de grandes entreprises technologiques en phase de croissance, avec l’ambition de créer une nouvelle plateforme européenne capable de capter un marché historiquement dominé par les fonds américains. »

L’indépendance d’AVP, combinée au soutien institutionnel de l’EIF, envoie un signal fort : l’Europe entend se doter d’outils capables de retenir ses entreprises technologiques et de les accompagner jusqu’à leur pleine maturité, sans dépendre systématiquement de capitaux étrangers. AVP pourrait ainsi préfigurer une nouvelle génération de fonds européens, à la fois compétitifs, intégrés et souverains.