Big Tech et diversité : Google, Meta et Amazon ajustent leurs priorités face à la pression politique

Google, Meta et Amazon réduisent progressivement leurs engagements en matière de diversité, équité et inclusion (DEI). Si l’abandon des objectifs chiffrés par Google marque une mise en conformité explicite avec les nouvelles directives fédérales, les choix de Meta et Amazon traduisent une tendance plus large de restructuration et de changements stratégiques.

Google : éviter les sanctions, et préserver ses contrats fédéraux

Google a officiellement supprimé ses objectifs de diversité en réponse à l’ordre exécutif de Donald Trump du 22 janvier, qui interdit aux entreprises sous contrat avec l’État fédéral de mettre en place des initiatives DEI. En tant que fournisseur du gouvernement via Google Cloud, l’entreprise souhaite sécuriser ainsi ses relations contractuelles et limite tout risque de contentieux.

Cette décision s’inscrit dans un mouvement plus large au sein des Big Tech, où les initiatives DEI sont devenues des cibles privilégiées du discours conservateur américain. En supprimant ses engagements chiffrés, Google ajuste son positionnement.

Meta : une restructuration plus vaste

Meta, moins dépendant des contrats fédéraux que Google, ne s’est pas aligné directement sur la réglementation issue du décret Trump. Dès 2023, l’entreprise a engagé un vaste plan de restructuration, licenciant plus de 20 000 employés dans le cadre de ses efforts d’optimisation des coûts. La réduction des départements dédiés à la diversité s’est retrouvé inscrite dans ce recentrage sur les activités prioritaires.

Amazon : un pragmatisme opportuniste

Amazon, qui a longtemps mis en avant ses initiatives DEI, procède à une réévaluation discrète de ses programmes. Contrairement à Google, l’entreprise ne s’est pas alignée publiquement sur la nouvelle réglementation, mais mène une revue interne qui pourrait aboutir à des coupes significatives.

Ainsi l’enjeu principal pour Amazon réside principalement dans la gestion de son immense main-d’œuvre (1,5 million de salariés) et dans la pression croissante des syndicats et des législateurs sur ses conditions de travail.