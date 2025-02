Diversité : Google, Meta et Amazon font marche arrière / Dataventure acquiert The Ramp / Tesla manœuvre en coulisses à Genève

Big Tech et diversité : Google, Meta et Amazon font marche arrière

Google met fin à ses objectifs de diversité pour se conformer à l’ordre exécutif de Donald Trump interdisant les initiatives DEI chez les sous-traitants fédéraux. Meta, de son côté, a réduit ses équipes DEI dans le cadre de sa restructuration, tandis qu’Amazon mène une revue discrète de ses programmes. Moins une rupture qu’un réalignement stratégique, ce retrait général des Big Tech traduit un recentrage sur leurs priorités économiques et un ajustement face aux nouvelles pressions politiques aux États-Unis.

Tesla manœuvre en coulisses à Genève pour influencer la réglementation des véhicules autonomes

Tesla mène un lobbying actif au sein de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (UNECE) afin d’influencer les normes sur la voiture autonome. L’entreprise californienne dispose désormais d’un lobbyiste attitré à Genève. Depuis 2015, l’UNECE joue un rôle clé dans la définition du cadre réglementaire des véhicules autonomes, notamment sur les niveaux 3 à 5, encore en discussion. L’objectif pour Tesla est d’obtenir un assouplissement des règles, afin de déployer en europe son projet de robot-taxi, le Cybercab.

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Votre inscription est confirmée. La newsletter hebdo Recevez chaque lundi l'actualité de notre écosystème Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire. Ex. : abc@xyz.com J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans nos emails. S'INSCRIRE

ElevenLabs lève 180 millions de dollars pour accélérer dans l’IA vocale

La startup polonaise ElevenLabs, spécialisée dans l’IA vocale, a levé 180 millions de dollars en série C, portant sa valorisation à 3,3 milliards de dollars. Le tour a été co-dirigé par a16z et ICONIQ Growth, avec la participation de NEA, World Innovation Lab, Valor et d’investisseurs historiques comme Sequoia Capital et Salesforce Ventures.

Fondée en 2022 par Mati Staniszewski et Piotr Dąbkowski, ElevenLabs développe une technologie avancée de synthèse vocale proposant des services de text-to-speech, de speech-to-speech et de doublage. Parmi ses clients figurent The Washington Post, HarperCollins, ainsi que des entreprises technologiques et des studios de jeux vidéo. Pour l’anecdote, depuis son lancement, ses utilisateurs ont généré plus de 100 ans de contenu audio.

SoftBank en négociations avancées pour acquérir Ampere

SoftBank est sur le point de racheter Ampere, la société de semi-conducteurs fondée par l’ex-dirigeante d’Intel Renee James, selon Bloomberg. L’accord, qui pourrait valoriser Ampere à environ 6,5 milliards de dollars, marquerait une baisse par rapport aux 8 milliards estimés en 2021, lorsque SoftBank envisageait d’y prendre une participation minoritaire.

Ampere conçoit des puces ARM destinées aux centres de données, un secteur stratégique pour SoftBank, déjà actionnaire majoritaire du concepteur de puces ARM Holdings.

Uber enregistre une hausse de 20 % de son chiffre d’affaires mais chute en bourse

Uber a annoncé mercredi un chiffre d’affaires de 12 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, en hausse de 20 %, porté par une croissance de 18 % des réservations dans ses activités de VTC et de livraison. Malgré ces résultats solides, l’action a chuté de 7,5 % après que l’entreprise ait prévenu d’un ralentissement de la croissance au premier trimestre.

Workday supprime 1 750 postes tout en accélérant sur l’IA et l’international

Workday a annoncé la suppression de 1 750 emplois, soit 8,5 % de ses effectifs, afin de réorienter ses ressources vers l’intelligence artificielle et renforcer sa présence à l’international. L’éditeur de logiciels RH et financiers mise sur l’IA pour automatiser davantage ses solutions et améliorer la productivité de ses clients.

Cette restructuration illustre la tendance qui devrait s’étendre à l’ensemble des entreprises, où l’IA redéfinit les besoins en compétences et pousse les entreprises à rationaliser leurs effectifs.

Les créanciers de X vendent 5,5 milliards de dollars de dette avec une décote limitée

Les créanciers d’Elon Musk ont vendu mercredi 5,5 milliards de dollars de dette liée au rachat de Twitter, devenu X, selon le Wall Street Journal. La transaction intervient plus de deux ans après que Musk a emprunté 13 milliards de dollars pour financer l’acquisition de la plateforme en 2022. La dette a été cédée à 97 cents pour un dollar

Let’s chat avec Alexa le 26 février?

Amazon pourrait dévoiler une nouvelle version d’Alexa intégrant des capacités avancées d’intelligence artificielle afin de concurrencer OpenAI, Google, Microsoft et Anthropic. Une réunion clé est prévue mi février pour décider du lancement de cette nouvelle version. Amazon tiendra un événement produit le 26 février à New York, après avoir annulé son évènement l’an passé. Depuis 2022, le PDG Andy Jassy a engagé une réduction des coûts, impactant la division Alexa avec plusieurs vagues de licenciements. Amazon peine à monétiser son assistant vocal et a accumulé d’importantes pertes estimées à plusieurs milliards de dollars sur cette activité.

Des applications sur iOS et Android volaient des phrases de récupération de portefeuilles crypto

Des chercheurs de Kaspersky ont découvert des applications malveillantes sur le Play Store de Google et l’App Store d’Apple utilisant la reconnaissance optique de caractères (OCR) pour extraire les phrases de récupération des portefeuilles crypto à partir d’images stockées sur les appareils de leurs utilisateurs.

+ DISCOVER

+ LEVEES DE FONDS

A inscrire dans votre agenda:

Les 6 et 7 février 2025, l’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris) organise une conférence internationale intitulée « AI, Science, and Society » sur le campus de l’École polytechnique à Palaiseau. Cet événement réunira des chercheurs, dirigeants d’entreprise, décideurs politiques et experts pour discuter de l’impact de l’intelligence artificielle sur la science et la société. Parmi les intervenants figurent des personnalités de renom telles que Michael Jordan (UC Berkeley/Inria), Yann Le Cun (Courant Institute/Meta FAIR) et Bernhard Schölkopf (Max Planck Institute). La conférence servira de prélude au Sommet pour l’action sur l’IA, prévu les 10 et 11 février 2025 à Paris.

🥐 Les précédentes édition du GOOD MORNING FRENCHWEB:

🚀 A lire sur FRENCHWEB.FR: