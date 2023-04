[BN]: E3, Perplexity, Clearview, Twitter, Cabify, Microsoft….

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

Chaque jour retrouvez en exclusivité dans Chaque jour retrouvez en exclusivité dans notre newsletter les hot news sélectionnées par la rédaction ou leur synthèse le dimanche sur FRENCHWEB.FR

Les 500 meilleurs annonceurs de Twitter se verraient offerts leurs certifications?

D’après un document interne obtenu par The New York Times, Twitter prévoit d’imposer des frais mensuels de 1 000 $ aux organisations pour leur vérification, à l’exception de ses 500 meilleurs annonceurs et des 10 000 organisations les plus suivies ayant déjà été vérifiées.

Game over pour l’E3?

Suite à une série de défections de la part de Sony, Microsoft, Nintendo, l’Electronic Software Association et ReedPop ont annoncé que leur grande messe du jeu vidéo E3 2023 était annulée.

E3 devait se dérouler du 13 au 16 juin au Los Angeles Convention Center. Kyle Marsden-Kish, le vice-président mondial des jeux de ReedPop, a déclaré dans un communiqué : « C’était une décision difficile en raison de tous les efforts que nous et nos partenaires avons déployés pour que cet événement ait lieu, mais nous devions faire ce qui est bon pour l’industrie et ce qui est bon pour l’E3. Nous apprécions et comprenons que les entreprises intéressées n’auraient pas eu de démos jouables prêtes et que les défis de ressources ont rendu la participation à l’E3 cet été un obstacle insurmontable. Pour ceux qui se sont engagés pour l’E3 2023, nous sommes désolés de ne pas pouvoir organiser la présentation que vous méritez et à laquelle vous vous attendez des événements de ReedPop. »

Rien ne va plus coté pub pour Twitter?

Selon les estimations de Pathmatics, les 10 plus grands annonceurs de Twitter n’auraient investi que 7,6 millions de dollars de budget publicitaire contre 71 millions en septembre et octobre 2022. Si les deux périodes ne sont pas comparables ces chiffres indique une défiance des annonceurs vis à vis de la plateforme sociale. Des sociétés telles que Mondelez, Coca Cola, Merck & Co, Hilton et AT&T n’auraient toujours pas réengagé de plan média sur Twitter. Les grandes agences média recommanderaient à leurs clients de ne plus engager de budget sur Twitter ou de réduire à son minimum leurs plans media.

Microsoft veut déjà mettre de la pub dans Bing Chat

Microsoft « explore » la possibilité de mettre des publicités dans les réponses données par Bing Chat, son nouvel agent de recherche alimenté par OpenAI’s GPT-4.

« Il y a maintenant plus de 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens de Bing. De nouveaux scénarios tels que le chat stimulent l’engagement, avec plus de 100 millions de chats. Parmi les millions d’utilisateurs en version Preview, un tiers sont nouveaux sur Bing, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les éditeurs. Ces données sont encore préliminaires, mais les signes sont encourageants. » indique le CMO de Microsoft Ysuf Mehdi sur le blog de Bing.

Il n’y a pas qu’à Paris que le prix du mètre carré baisse

Le prix de l’immobilier virtuel s’est effondré selon WeMeta, un site qui suit les ventes de terrains dans le métaverse. Le prix de vente médian pour les terrains dans Decentraland a chuté de près de 90% par rapport à il y a un an, passant de 45$ à 5$.

Economie circulaire

Selon nos confrères de Forbes US, le fondateur de FTX, SamBankman-Fried aurait payé ses frais d’avocats au moyen de l’argent qu’il avait offert à son père en 2021, argent alors empruntée à Alameda Research, la société soeur de FTX.

Cybersécurité, Les Etats Unis viennent en soutien du Costa Rica et de l’Albanie

Le gouvernement américain a engagé 25 millions de dollars pour aider le Costa Rica à se remettre d’une attaque de ransomware dévastatrice l’année dernière qui a paralysé plusieurs administrations. Une partie des fonds sera utilisée pour créer un centre de sécurité, qui travaillera à la prévention, la détection et la réponse aux cyberattaques.

L’Albanie a également été aidée par une équipe d’experts en ransomware au sein du FBI pour faire face à des attaques ayant eu lieu en septembre dernier. 25 millions de dollars ont également été accordé au gouvernement albanais en soutien à la lutte contre les hackers.

Le moteur de recherche Perplexity AI lève 25,6 millions de dollars

Perplexity AI propose un moteur de recherche conversationnel qui utilise l’intelligence artificielle pour générer de courtes réponses à des requêtes. Aux réponses sont associées de nouvelles questions auxquelles propose de répondre Perplexity.AI.

La start-up a marqué l’intérêt de plusieurs chercheurs en IA de Google, dont Jeff Dean, vice-président principal de la recherche et de l’IA de Google, déjà présent aux précédents tours de table. Le PDG de Perplexity, Aravind Srinivas, est un ancien chercheur en AI ayant travaillé sur les projets Google Brain et DeepMind.

Nouveau tour de table pour Cabify

Fondée en 2011, Cabify est une startup concurrente d’Uber, présente en Espagne, où elle opère à Madrid, Barcelone ou encore Valence, ainsi qu’en Amérique du Sud où elle est présente au Mexique, au Chili, au Pérou et en Colombie.

Financée par Rakuten ou encore les frères Winkelvoss, Cabify a levé depuis sa création plus de 629 millions de dollars. Ce nouveau tour dont le montant est évalué à 110 millions d’euros, comprend un prêt de 40 millions d’euros de la Banque Européenne d’investissement.

Google veut mettre en perspective les contenus proposés en résultats de recherche.

Google, le géant de la recherche en ligne, annonce l’introduction de nouvelles fonctionnalités pour aider les utilisateurs à vérifier les informations obtenu dans ses résultats de recherche avec « Perspectives », « À propos de cet auteur » et une amélioration de « À propos de ce résultat »

La fonctionnalité « Perspectives » prend la forme d’un carrousel situé sous les Top Stories, présentant les points de vue de divers journalistes, experts et autres voix jugées pertinentes sur le sujet recherché.

« À propos de cet auteur », permettra aux utilisateurs d’en apprendre davantage sur les auteurs du contenu qu’ils lisent. Ainsi, il sera plus facile de connaître les antécédents des auteurs mis en avant par Google dans les résultats de recherche.

Enfin, Google étend sa fonctionnalité « À propos de ce résultat », initialement lancée en anglais en 2021. Les utilisateurs pourront obtenir des détails sur la provenance de l’information et sur la manière dont Google a déterminé sa pertinence pour la requête.

Clearview: 30 milliards d’images collectées sans autorisation des utilisateurs

Clearview, une entreprise de reconnaissance faciale, a effectué près d’un million de recherches pour la police américaine, selon son fondateur Hoan Ton-That, qui a également révélé lors d’une interview donnée à la BBC, que la société possède désormais 30 milliards d’images collectées sans autorisation des utilisateurs sur des plateformes telles que Facebook.

Si la société est interdite de vente de ses services à la plupart des entreprises américaines en raison d’une violation de la loi sur la confidentialité en Illinois, il existe une exemption pour la police, et M. Ton-That affirme que son logiciel est utilisé par des centaines de forces de police à travers les États-Unis.

Clearview a été condamnée à plusieurs reprises à des amendes de plusieurs millions de dollars en Europe et en Australie pour violation de la vie privée.