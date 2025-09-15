Cailabs lève 57 millions d’euros pour consolider son rôle dans la photonique spatiale

Issue des laboratoires de l’ENS Rennes, Cailabs illustre la trajectoire qu’une deeptech française peut emprunter pour s’imposer dans une filière hautement stratégique. En un peu plus de dix ans, l’entreprise est devenue un acteur reconnu dans la photonique avancée, avec des solutions capables de transformer les communications spatiales par laser.

La technologie développée par Cailabs corrige la turbulence atmosphérique afin d’assurer des transmissions à très haut débit entre satellites et stations sol. Alors que les communications radio atteignent leurs limites face à la multiplication des constellations, le laser s’impose comme une alternative permettant d’accroître la capacité de transmission, de sécuriser les échanges et de réduire la pression sur le spectre électromagnétique.

Ce positionnement a attiré l’attention d’institutions publiques et de fonds européens, soucieux de renforcer la souveraineté technologique. La DGA et Bpifrance accompagnent Cailabs via Definvest et le Fonds Innovation Défense. La Banque Européenne d’Investissement et le Fonds européen d’innovation (EIC Fund) se sont également engagés dans le tour de financement.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, souligne « Les technologies spatiales revêtent une importance croissante tant pour les usages civils que pour les applications en matière de sécurité et de défense. En tant que banque de l’Union européenne, la BEI soutient les investissements de Cailabs dans les capacités de production ainsi que dans la recherche et le développement de ses technologies de communication laser. Ce projet s’inscrit pleinement dans les priorités stratégiques de la BEI en matière de sécurité et de défense, ainsi que d’innovation technologique dans le cadre de son programme TechEU. »

Jean-François Morizur, cofondateur et PDG de Cailabs, rappelle dans un communiqué les ambitions de l’entreprise. « Cette levée de fonds reflète la solidité de nos fondamentaux et la confiance des investisseurs dans notre vision stratégique. Elle nous permet de renforcer nos capacités industrielles et de nous préparer à la prochaine étape de croissance. »

Fondée en 2013 à Rennes, Cailabs développe des solutions photoniques pour les secteurs spatial, défense, industriel et télécoms, et dispose également d’une implantation aux États-Unis. L’entreprise a déjà signé plus de dix contrats de stations sol optiques. Le tour de financement annoncé atteint 57 millions d’euros, combinant 37 millions d’euros apportés par la BEI et 20 millions d’euros investis par Definvest, le Fonds Innovation Défense (ministère des Armées et Bpifrance), NewSpace Capital, le Fonds du Conseil Européen de l’Innovation (EIC Fund), Starquest Capital et CAIVE (Crédit Agricole Ille-et-Vilaine Expansion).