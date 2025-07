Capgemini rachète WNS pour 3 milliards d’euros pour devenir leader des “Intelligent Operations” à l’ère de l’IA agentique

En misant 3 milliards d’euros sur l’indien WNS, Capgemini donne le signal du basculement des Business Process Services (BPS) classiques vers une nouvelle génération d’opérations intelligentes, guidées par l’intelligence artificielle agentique.

Le terme peut sembler technique, mais les “Intelligent Operations” désignent une réalité imminente pour les entreprises avec des processus internes (finance, RH, relation client, supply chain) automatisés, supervisés, réoptimisés en continu par des systèmes d’IA.

C’est ici qu’intervient l’Agentic AI, branche montante de l’IA, désignant des agents autonomes conçus pour interagir avec des systèmes et des données afin de prendre des décisions, allouer des ressources,et déclencher des workflows.

“Business Process Services will be the showcase for Agentic AI” affirme Aiman Ezzat, directeur général de Capgemini.

Des opérations du futur, pilotées par des agents IA spécialisés

Dans cette nouvelle configuration, les tâches sont orchestrées par des agents logiciels spécialisés, construits pour un domaine métier précis (comptabilité fournisseurs, onboarding client, gestion des sinistres…). Ces agents s’auto-adaptent selon les données en temps réel, tirent parti de la vision contextuelle permise par l’IA générative, et interagissent entre eux.

Il s’agit d’un changement d’architecture opérationnelle, dans lequel l’entreprise passe d’un modèle délégué à un modèle augmenté, combinant IA, conseil, plateformes et expertise verticale. Cela impose aux grands intégrateurs de se réinventer, d’où l’acquisition de WNS, acteur reconnu pour ses solutions sectorielles BPS avancées.

Un marché en recomposition rapide

En rachetant WNS, Capgemini investit une zone stratégique où l’externalisation traditionnelle devient obsolète, remplacée par des solutions hybrides mêlant plateformes, API, IA et prestation intégrée. Les clients veulent des résultats mesurables, et non plus des contrats à l’heure. Cela favorise l’émergence de modèles transactionnels ou basés sur la performance (outcome-based pricing).

Présente dans huit secteurs, WNS incarne cette nouvelle donne, la société s’est dotée d’une architecture de solutions AI-first, notamment après l’acquisition de Kipi.ai. Elle propose à ses clients des opérations automatisées de bout en bout, soutenues par une logique de co-innovation.

“Organizations that have already digitized are now seeking to reimagine their operating models by embedding AI at the core,” souligne Keshav R. Murugesh, CEO de WNS.

Vers une plateforme d’exécution AI-native à grande échelle

La logique industrielle de Capgemini est d’une part, consolider un relais de croissance à haute marge (le Digital BPS) et d’autre part, accélérer la montée en puissance d’un écosystème technologique d’exécution intelligente, fondé sur ses 25 partenariats IA (Microsoft, Google, Mistral AI, NVIDIA…). L’objectif est de proposer aux grands groupes une chaîne complète de transformation AI-powered, de la stratégie au run.

Avec 1,9 milliard d’euros de chiffre d’affaires cumulé dans le BPS en 2024, la nouvelle entité ambitionne de peser lourd face à Accenture, TCS ou Infosys sur ce terrain. Le modèle d’intégration est déjà planifié dans la division Global Business Services de Capgemini, dans une logique de complémentarité sectorielle et géographique (WNS est très implanté aux États-Unis).

Un pari sur l’après-GenAI

Au-delà des synergies immédiates (entre 150 et 200 millions d’euros attendus à horizon 2027), l’acquisition acte la conviction que la vraie bataille IA ne se jouera pas sur le chatbot, mais sur la transformation profonde du middle et back-office.

Capgemini anticipe une accrétion de 4 % de son bénéfice net par action en 2026 (avant synergies), portée à 7 % en 2027. Mais l’enjeu est de créer une fabrique opérationnelle intelligente et scalable, capable d’absorber les transformations continues des clients.