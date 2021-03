CarTech: la licorne européenne Northvolt signe un accord de 14 milliards de dollars avec Volkswagen

Le fabricant suédois de batteries électriques Northvolt a annoncé lundi avoir reçu une commande sur dix ans d’une valeur de 14 milliards de dollars (11,7 milliards d’euros) de la part du géant allemand de l’automobile Volkswagen, qui monte également au capital. Dans le cadre de cet accord, le groupe suédois -grand espoir européen de la production de batteries face à l’américain Tesla et aux groupes chinois- va encore étendre son usine actuellement en construction dans le nord de la Suède, indique-t-il dans un communiqué. L’annonce ce lundi fait suite à un partenariat noué en 2019 entre Northvolt et Volkswagen, qui détenait déjà 20% du spécialiste des batteries électriques.

Volkswagen augmente sa participation

Cette commande intervient alors que le constructeur allemand a annoncé lundi vouloir démarrer la fabrication de batteries et de cellules d’ici 2030 sur six sites européens, « seul ou avec des partenaires ». « Volkswagen est un investisseur, un client et un partenaire clé dans l’aventure à venir et nous continuerons à travailler dur avec l’objectif de lui fournir la batterie la plus verte de la planète », a affirmé Peter Carlsson, le patron du groupe suédois, dans un communiqué.

Dans le cadre de l’accord, Northvolt vend à Volkswagen sa participation dans la co-entreprise Northvolt Zwei à Salzgitter (Allemagne), jusque-là détenue à 50-50. Le constructeur allemand augmente dans le même temps sa participation dans Northvolt, précise le fabricant suédois, qui n’a pas rendu public le montant de la nouvelle participation. Fondé en 2016, Northvolt construit actuellement une immense usine dans la ville de Skellefteå, dans le nord de la Suède, avec un début de production prévu pour cette année.