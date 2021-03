Nouveaux e-commerçants: comment booster son chiffre d’affaires grâce à l’affiliation

En 2020, la transition digitale des petites entreprises est apparue comme essentielle pour poursuivre et soutenir leur activité. Ces nouveaux commerçants néo-digitaux s’exposent alors à une double problématique : comment développer sa notoriété en ligne et booster son chiffre d’affaires lorsqu’on débute avec un budget restreint ?

La crise sanitaire a véritablement bouleversé les habitudes de consommation des Français en 2020. En effet, la fermeture contrainte des magasins physiques a forcé les Français à se tourner vers les sites e-commerce et convertit les derniers réfractaires. D’après Médiamétrie, le nombre de cyberacheteurs s’élevait à près de 42 millions au 4ème trimestre 2020, soit plus de 1,5 million de cyberacheteurs supplémentaires en 1 an. Et ce réflexe e-commerce promet d’être durable selon François Momboisse, président de la Fevad.

Dans son bilan du e-commerce en 2020 en France, la Fevad indique que l’e-commerce représente désormais 13,4 % du commerce de détail (contre 9,8 % en 2019). +4 points en l’espace d’un an, quand l’e-commerce augmentait généralement d’un point d’une année à l’autre les années précédentes. Une progression qui s’explique notamment par une digitalisation des petits commerces durant la crise. La Fevad affirme que l’e-commerce a joué un véritable « rôle d’amortisseur économique pour les magasins physiques » en permettant de maintenir tout ou partie de l’activité des commerces. Le nombre de sites marchands a ainsi augmenté de 11 %, soit 17 400 sites supplémentaires par rapport à l’an dernier.

Le boom de l’affiliation, eldorado des nouveaux e-commerçants

Ces nouveaux e-commerçants sont, pour la plupart, novices en matière de marketing digital, disposent d’un budget limité et ont une nécessité de rentabilité forte. L’affiliation répond parfaitement à tous ces prérequis car elle permet de doper la notoriété et le chiffre d’affaires d’une marque tout en permettant de maîtriser son coût d’acquisition. Ce levier est facile à mettre en place, simple d’utilisation et permet d’être présent sur de nombreux carrefours d’audience.

En 2020, Awin, un des réseaux d’affiliation leaders dans le monde, utilisé par plus de 15 000 e-marchands, a été un des témoins privilégiés de cette transformation digitale. L’affiliation a en effet connu la plus forte croissance de tous les leviers digitaux avec une augmentation de 8% en 2020 (298 M€) selon l’Observatoire de l’e-pub SRI-Udecam, devant les réseaux sociaux (+7%).

L’affiliation, levier d’acquisition idéal pour les nouveaux business



Afin de répondre aux problématiques spécifiques de ces micro-entreprises néo-digitales et leur permettre de générer des nouveaux clients et du chiffre d’affaires, Awin a lancé, l’année dernière, une offre conçue pour cette typologie d’acteurs : l’offre Access.

Cette solution d’affiliation dédiée aux jeunes pousses est disponible depuis septembre 2020 sur le marché français et a déjà convaincu de nombreux annonceurs du bienfait de ce canal marketing comme en témoigne Mickaël Coranti, fondateur de Toutouland, pour qui « La plateforme est facile d’utilisation et permet d’être autonome sur toutes les étapes de l’affiliation, de la recherche de partenaires à la validation des commissions » et pour qui « l’offre Access est très accessible ».



Dans la même veine, Anaïs Mariani, Chef de Projet Digital & Réseaux Sociaux chez Les Jouets Français et utilisatrice de la solution Access d’Awin depuis septembre 2020 ajoute : « Notre site étant tout nouveau (mise en ligne en août) nous avions besoin d’une solution d’acquisition rapide à mettre en place, pour être prêts pour les achats de Noël. J’avais déjà utilisé Awin dans une précédente entreprise et nous avions de très bons résultats, mais nous n’avions pas le même budget. La formule Access correspondait parfaitement à nos besoins : adaptée à notre budget, nous avons pu très rapidement la mettre en place. Il n’y avait pas besoin de connaissances particulières pour le paramétrage global, ni pour la connexion à notre site grâce au connecteur PrestaShop. Assez vite, nous avons pu ajouter plusieurs éditeurs à notre programme et dès les premiers pics de ventes de Noël (en novembre), nous avons vu le trafic et le nombre de commandes via Awin augmenter : en décembre, ces ventes nous ont permis d’augmenter notre CA de 19%. »

Tirer profit de l’affiliation comme les acteurs historiques du marché

700 micro-entreprises et jeunes pousses à travers le monde ont rejoint le réseau Awin en 2020 et tirent aujourd’hui avantage de l’affiliation au même titre que les acteurs historiques du marché. En 2020, ces annonceurs ont généré 292 000 ventes à travers leur programme d’affiliation Awin, représentant 24 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Nicolas Nauche, DGA Europe du sud d’Awin témoigne : « Notre réseau continue de s’enrichir de ces nouveaux acteurs dynamiques qui renouvellent le catalogue marchands mis à disposition de nos éditeurs. Afin de répondre à leurs besoins spécifiques, nos équipes travaillent à la création de nouveaux services comme le plugin Shopify qui vient enrichir notre bibliothèque de connecteurs et qui permet de lancer son programme d’affiliation en quelques clics seulement ou le nouveau Help Center qui simplifiera l’accès à l’intégralité des FAQ, ressources et didacticiels proposés par la plateforme.»