Cazoo lève 240 millions de livres auprès de General Catalyst et D1 Capital Partners

La plateforme d’achat de voitures d’occasions en ligne Cazoo lève 240 millions de livres sterling (soit environ 264 millions d’euros), à l’occasion d’un tour de table mené par General Catalyst, D1 Capital Partners et des fonds gérés par Fidelity Management & Research Company, ainsi que Blackrock. Cette opération inclue la participation de L Catterton, Durable Capital Partners, The Spruce House Partnership, Novator, Mubadala Capital et DMG Ventures. La startup britannique, qui était passée au rang de licorne en récoltant 100 millions de livres (environ 110 millions d’euros) en mars 2020, a confirmé que sa valeur était désormais estimée à 2 milliards de livres sterling.

Cazoo voit le jour en 2018 sous l’impulsion d’Alex Chesterman, fondateur de LoveFilm, un site de location de films en streaming et de jeux vidéos, racheté par Amazon pour étoffer son offre Prime Vidéo face à Netflix, ainsi que de Zoopla, une plateforme immobilière. Cazoo développe quant à lui une plateforme d’achat de voitures d’occasions. À l’instar de Vroom aux États-Unis, la startup britannique achète, restaure puis revend ses véhicules aux particuliers. Cazoo revendique 100 millions de livres de revenus depuis son lancement.

«Une accélération de l’achat de voitures en ligne»

Depuis les mesures de confinement et de distanciations sociales mises en place pour pallier la crise du coronavirus, Cazoo enregistre une progression de ses ventes, les britanniques préférant voyager dans leurs propres véhicules que dans des transports en commun, en les achetant en ligne. « Au cours des derniers mois, nous avons assisté à une accélération du passage de l’achat de voitures hors ligne à l’achat en ligne, les consommateurs britanniques continuant à adopter notre proposition unique », remarque Alex Chesterman.

« Je connais Alex depuis dix-sept ans, depuis l’époque où nous avons créé LoveFilm », commente Adam Valkin, directeur général de General Catalyst. « Il a fait carrière dans l’identification de grands marchés de consommation où la technologie peut conduire au changement, puis a dirigé cette transformation en se concentrant sur le client et en lui apportant un service de confiance ».

Dans le cadre de cette levée de fonds, la startup basée à Londres ambitionne de renforcer ses équipes et ses infrastructures. « Ce dernier financement donne à Cazoo la puissance de feu nécessaire pour mener à bien nos projets visant à offrir aux consommateurs britanniques la meilleure expérience d’achat de voiture possible », conclut le fondateur de Cazoo.

Cazoo : les données clés

Fondateur : Alex Chesterman

Création : 2018

Siège social : Londres, Royaume-Uni

Secteur : CarTech

Financement : 240 millions de livres sterling (soit environ 264 millions d’euros), à l’occasion d’un tour de table mené par General Catalyst, D1 Capital Partners et des fonds gérés par Fidelity Management & Research Company, ainsi que Blackrock. Cette opération inclue la participation de L Catterton, Durable Capital Partners, The Spruce House Partnership, Novator, Mubadala Capital et dmg ventures.