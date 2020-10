Marketing : pourquoi Sendinblue mise sur l’Amérique du Nord

Les tours de table d’envergure se multiplient dans la French Tech en cette rentrée 2020-2021. Après Mirakl qui a frappé très fort avec une levée de fonds de 255 millions d’euros, un montant record pour une start-up française, Sendinblue annonce aujourd’hui un tour de table de 140 millions d’euros auprès de Bridgepoint Development Capital, Bpifrance et Partech. Spécialisée dans le marketing numérique à destination des TPE et PME, la société veut gagner du terrain à l’international avec ce nouveau financement qui intervient trois ans après une levée de fonds de 30 millions d’euros.

Lancée en 2012 par Armand Thiberge, l’entreprise française, initialement axée sur l’e-mail marketing, a depuis élargi sa palette de services marketing alimentant sa solution CRM tout-en-un (e-mail, SMS, marketing automation, gestion des ventes, chat…) pour accompagner les TPE et les PME dans leur transformation numérique. A ce jour, Sendinblue, qui compte 400 collaborateurs, revendique plus de 180 000 clients dans plus de 160 pays, soit 100 000 de plus qu’il y a 18 mois.

L’Amérique du Nord, nouvelle priorité après la conquête de l’Europe

Pour accélérer son développement à l’international, la start-up parisienne a mis la main en janvier 2019 sur son concurrent allemand Newsletter2go. Une opération qui lui a permis de récupérer 16 000 clients supplémentaires et de gagner du terrain en Allemagne, l’un des principaux marchés en Europe avec la France et le Royaume-Uni. Mais l’entreprise française n’entend pas se limiter à l’Europe et c’est pour cela qu’elle dispose de bureaux à Berlin, New Delhi, Seattle et Toronto, de manière à toucher les plus de 50 millions de PME qui existent à travers le monde. Objectif affiché par l’entreprise tricolore : atteindre 200 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2025.

Si Sendinblue réalise aujourd’hui 70% de ses 50 millions d’euros de chiffre d’affaires à l’international, elle veut cependant renforcer sa couverture en Amérique du Nord, qui est maintenant son premier marché devant la France et le Royaume-Uni. Preuve des ambitions de la société outre-Atlantique, elle vient tout juste d’ouvrir un nouveau bureau à Toronto, au Canada. Armand Thiberge, fondateur et CEO de Sendinblue, nous explique pourquoi le marché nord-américain est si important à ses yeux.

