Comme TF1, M6 veut accélérer le développement du streaming

Plus de documentaires et de fiction française, de la téléréalité, du sport avec le football américain: c’est la recette du groupe M6 pour la saison prochaine, avec l’ambition d’accélérer le développement du streaming gratuit en plus de la télévision traditionnelle.

« Nous sommes très confiants sur nos activités en linéaire (la télé classique, où on regarde un programme au moment de sa diffusion, ndlr) et nous avons décidé d’accélérer sur nos activités streaming », a résumé Nicolas de Tavernost, le président du groupe, mercredi lors de la conférence de présentation des nouveautés de rentrée.

« La télé linéaire, c’est ce qui va nous faire vivre encore pendant longtemps (…) Mais il serait absurde de ne pas constater les évolutions des modes de consommation », a poursuivi le dirigeant, en annonçant « une accélération » des investissements destinés aux contenus, notamment à destination de la plateforme 6play.

Aller davantage vers le streaming gratuit et les jeunes sans pour autant abandonner la bonne vieille télé: c’est presque mot pour mot le discours qu’avait tenu son homologue de TF1, Rodolphe Belmer, une semaine plus tôt en dévoilant la grille de l’an prochain.

– « Erreur historique » –

Cette stratégie s’est imposée aux deux groupes après l’échec en septembre de leur fusion, que l’autorité de la concurrence voyait d’un mauvais œil — « Une erreur historique », a pesté M. de Tavernost.

Illustration de cette volonté de combiner télé classique et streaming: l’acquisition des droits de la NFL, la ligue de football américain aux États-Unis.

Le groupe M6 diffusera 18 matchs de la saison régulière de NFL gratuitement et en direct sur sa plateforme de streaming 6play, 3 matchs des play-offs sur sa chaîne W9 en janvier 2024, et le Super Bowl (événement planétaire avec son traditionnel concert à la mi-temps) sur sa chaîne-amiral M6 le dimanche 11 février.

Plus largement, pour inciter les gens à venir sur 6play, il faut « choisir des programmes efficaces en linéaire, c’est la base, mais aussi en streaming », a assuré Frédéric de Vincelles, directeur général chargé des plateformes.

Il faut notamment qu’ils soient « feuilletonnants », c’est-à-dire que les téléspectateurs aient envie de voir la suite ou de rattraper des épisodes sur la plateforme.

C’est le cas de la téléréalité, « genre très important pour faire le pont » entre télé et streaming, a souligné Jérôme Fouqueray, directeur général des chaînes W9 et 6ter.

W9 va ainsi mettre à l’affiche la deuxième saison du jeu de téléréalité « Les cinquante ».

Dans le même ordre d’idées, toujours sur W9, « Les Capone se marient », série de fiction avec les TikTokeurs stars Daniela et Nico Capone dans leur propre rôle.

– Documentaires sociétaux –

Pour sa part, la chaîne M6 va « aller dans de nouveaux territoires », avec des « divertissements spectaculaires, familiaux » et des jeux, selon Guillaume Charles, responsable des antennes et des contenus.

Parmi les nouveautés, « Destination X » (jeu où des candidats sont enfermés dans un bus sans savoir où il les mène), « Le job de ma vie » (où les participants testent un nouveau métier et pourront démissionner de leur ancien emploi) ou « L’école à remonter le temps » (on recrée l’école de 1880, 1920, 1950 et 1980 pour y immerger des collégiens).

La chaîne veut aussi mettre l’accent sur les documentaires sociétaux, avec « Un silence si bruyant » sur l’inceste, « Au cœur du collège » sur la vie d’un établissement pendant un an ou « Des blouses pas si blanches » sur le harcèlement dans le milieu médical.

Enfin, M6 a annoncé plusieurs fictions françaises, dont « Les espions de la terreur » avec Rachida Brakni et Vincent Elbaz sur la traque des terroristes du 13 novembre 2015 et « Les anonymes » avec Eric Cantona.

« Les chaînes du groupe M6 sont celles qui lancent le plus de formats », a assuré Guillaume Charles. « On peut se tromper, on peut avoir de grandes réussites, le but est de trouver les formats de demain ».