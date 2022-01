Comment Greenmetrics entend lutter contre la pollution numérique des entreprises

En France, on estime que les équipements IT représentent 70% de l’empreinte carbone du numérique et que seul un tiers de ces équipements sera recyclé, tandis qu’un quart sera reconditionné. Face à ce constat, Nicholas Mouret, qui a fondé la société spécialisée dans la revalorisation des déchets Privacia, s’est lancé dans une nouvelle aventure entrepreneuriale pour le climat. Avec Greenmetrics, il ambitionne de lutter contre le fléau de la pollution numérique des entreprises.

« Nous avons pris le parti d’évangéliser et de sensibiliser sur cette question. C’est pourquoi nous avons créé une solution SaaS dans laquelle nous allons identifier les différents usages et sources d’émission de pollution », explique Nicholas Mouret. Ces informations récoltées sont présentées dans différents dashboards, auxquels les collaborateurs vont avoir accès.

Lancé après 1 an et demi de R&D, Greenmetrics mesure donc en temps réel toutes les émissions émises par les équipements informatiques, sites, applications, et usages numériques des entreprises. La startup, labellisée French Tech & GreenTechInnovation, compte parmi ses premiers clients Kertel, Sud Express ou encore La Grande Récrée.

Retrouvez l’interview de Nicholas Mouret, co-fondateur de Greenmetrics, au micro de Richard Menneveux: