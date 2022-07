Startups : ODDO BHF récompense le talent des jeunes entrepreneurs à travers son prix dédié

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Le prix ODDO BHF YOUNG ENTREPRENEURS AWARDS a pour ambition de guider et soutenir les startups lauréates grâce à une aide financière ainsi qu’à un accompagnement proposé par les experts du groupe ODDO BHF et des personnalités aux profils variés : entrepreneurs expérimentés, business angels, partenaires médias…

Pour le prix 2022, 5 startups ont été récompensées pour leur audace, leur capacité d’innovation et leur vision, à Station F devant un panel de 300 invités.

Les lauréats

Prix de L’Innovation

Proteme, incubée à X-Up et Food’Inn Lab : Conserver les fruits et légumes plus longtemps, de manière saine et naturelle, grâce à une solution d’enrobage alimentaire comestible.

Prix de L’Impact Sociétal

Twiice, Incubée à Fondation Inartis : Permettre aux personnes souffrant de paraplégie de se lever et de marcher à nouveau, grâce à un exosquelette des membres inférieurs.

Prix de L’Encouragement

PostExo, incubée à L’Escalator : Offrir aux enfants une scolarité apaisée, via un suivi régulier et/ou un soutien scolaire temporaire de 45 min, grâce un système de paiement à la minute.

Prix Spécial du Jury

Rea Diagnostics, incubée à L’EPFL : Diminuer les risques de naissance prématurée, en identifiant les biomarqueurs dans les sécrétions vaginales, grâce à une technologie de diagnostic médical portable.

Prix du Public

Broke and Abroad, incubée à L’Escalator : Rendre le monde du voyage accessible à ses membres, grâce à des bons plans personnalisés.

ODDO BHF va continuer à soutenir plus largement les jeunes pousses en créant un fonds d’investissement dédié.

Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour découvrir ces entrepreneurs dans la série ODDO BHF YOUNG ENTREPRENEURS AWARDS, animée par Richard Menneveux.