[Livre Blanc] « Think Forward » : La nouvelle expérience d’achat et de paiement

Afin d’assurer un parcours d’achat et de paiement fluide et le plus agile possible, les marchands s’adaptent sans cesse aux nouvelles habitudes des consommateurs. Et les « super-apps » sont là pour ça ! Cette tendance est couplée à l’essor de l’expérience d’achat hybride – une pratique déjà adoptée par 27% des consommateurs, un chiffre atteignant 36% parmi la Gen Z.

Intrinsèquement lié à l’expérience d’achat, le paiement vit lui aussi une évolution majeure. Outre la montée des cryptomonnaies, une nouvelle ère s’est ouverte avec la démocratisation des paiements sans contact, notamment les QR Codes et les « wearables ». Aujourd’hui, l’expérience d’achat, et inévitablement de paiement, se doivent d’offrir plus de confort, plus d’efficacité et plus de sécurité.

Aussi, l’expérience sera désormais ancrée dans la communauté et les valeurs qui sont les siennes – une expérience numérique intégrant les meilleures facettes des réseaux sociaux comme le « live shopping », notamment plébiscité par les jeunes générations. Alors que 64% des utilisateurs des réseaux sociaux (2 milliards) y effectuent des achats, le commerce doit évoluer, passant de la commodité à la communauté.

PayPal, qui depuis plus de 20 ans révolutionne le paiement numérique, analyse les dernières tendances en matière de paiement et des nouvelles expériences d’achat dans la deuxième édition de sa série de livre blancs Think Forward : « La nouvelle expérience d’achat et de paiement ».

