Comment la personnalisation et l’E-merch boostent les revenus ?

🚀 DĂ©couvrez comment Mademoiselle Bio a tirĂ© parti de AB Tasty Recommandations & Merchandising pour augmenter de 20% ses conversions sur des segments ciblĂ©s.

📆 Rejoignez-nous jeudi 27 mars à 11h00 pour un webinar exclusif AB Tasty.

A cette occasion, Cédric Gourgeon, Responsable e-commerce chez Mademoiselle Bio, reviendra sur la maniÚre dont la marque de cosmétique a réussit à avoir un e-merchandising personnalisé, des recommandations poussées et +11 tests réalisés, centrés sur les émotions.

Ne manquez pas cette opportunitĂ© d’enrichir votre propre stratĂ©gie de personnalisation !

Speakers

Marylin Montoya, CMO, AB Tasty

CĂ©dric Gourgeon, Responsable e-commerce, Mademoiselle Bio

