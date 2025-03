Alexis Renard et Laura Pallier lancent une nouvelle startup / OMAJ mise en redressement / Facebook tente de redevenir… Facebook

Ubisoft crée une filiale valorisée 4 milliards d’euros avec Tencent comme partenaire stratégique

Ubisoft regroupe ses franchises emblématiques — Assassin’s Creed, Far Cry, Rainbow Six — au sein d’une nouvelle entité valorisée à 4 milliards d’euros. Le groupe chinois Tencent, déjà actionnaire à 10 %, injectera 1,16 milliard d’euros pour en acquérir 25 %, consolidant ainsi son rôle stratégique dans l’avenir de l’éditeur français. Cette filiale contrôlera les catalogues existants et les futurs développements, en échange de royalties versées à Ubisoft.

Cette opération, issue d’un processus concurrentiel engagé en janvier, vise à désendetter le groupe et lui offrir un bulle d’air pour asseoir ses futurs développements.

Après le rachat de Regate par Qonto et une courte période d’intégration post-acquisition, Alexis Renard (ex mailjet) et Laura Pallier se lance dans une nouvelle aventure entrepreneuriale : ALLIA, une startup SaaS B2B dédiée à la compliance automatisée par l’IA. L’objectif : simplifier et fiabiliser les processus de conformité réglementaire pour les entreprises.

Fondée en 2021 par Marine Daul Mernier et Louis Marty, OMAJ s’était donné pour mission de démocratiser la seconde main dans la mode en rendant la revente de vêtements plus simple et valorisante. En trois ans, la startup a rassemblé une communauté de plus de 150 000 personnes, séduit 30 000 clientes, et construit une équipe de 30 collaborateurs à son pic d’activité.

Confrontée à un triple défi — guerre des prix face à Vinted et Shein, modèle à faible marge nécessitant du volume et du cash, et difficulté à lever dans un marché devenu sélectif — OMAJ n’a pas réussi à finaliser son financement. L’entreprise est désormais en redressement judiciaire.

La Commission européenne s’apprête à infliger des amendes limitées à Apple et Meta dans le cadre du Digital Markets Act (DMA), visant à éviter d’exacerber les tensions avec le président américain Donald Trump. Selon le Financial Times, Apple devrait être sanctionnée et contrainte de modifier les règles de son App Store, tandis que Meta devra revoir son modèle « payer ou consentir » concernant le suivi des données. Bien que le DMA prévoie des pénalités pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial, la Commission envisage des amendes bien inférieures. L’“effet Trump” pèse en coulisses, pour le président américain toute sanction de l’europe serait considérée comme une forme de “taxation extraterritoriale”.

Meta introduit un onglet « Friends » qui affiche uniquement les statuts de vos amis, comme à la belle époque où Facebook était encore un réseau social, pas une machine à contenu algorithmique. Objectif de Mark Zuckerberg renouer avec l’usage initial, sans pubs ni distractions?. D’autres retours aux sources sont annoncés. La nostalgie suffira-t-elle à réparer l’usure du modèle ?

TikTok Shop étend ses opérations à la France, l’Allemagne et l’Italie dès lundi, malgré la pression croissante sur sa maison mère ByteDance, sommée de céder ses activités américaines sous peine d’interdiction. Déjà lancée au Royaume-Uni en 2021 et aux États-Unis en 2023, la plateforme e-commerce de TikTok cible désormais l’Europe continentale avec une approche plus rapide. Carrefour, AboutYou et Cosnova figurent parmi les premiers marchands partenaires. En parallèle, TikTok Shop cherche à attirer davantage de vendeurs européens pour équilibrer une offre encore largement dominée par les produits chinois à bas prix.

La deeptech allemande experial, fondée à Cologne en 2022, vient de lever 2 millions d’euros en pre-seed auprès de CAPNAMIC, XDECK et de business angels dont le professeur Bernd Schmitt (Columbia). La startup développe des jumeaux numériques dopés à l’IA pour simuler les comportements consommateurs et remplacer les enquêtes traditionnelles, jugées biaisées et coûteuses. Déjà adoptée par Fressnapf ou TDK, sa technologie permet des analyses en temps réel, sans données personnelles, jusqu’à 100 fois moins chères que les méthodes classiques.

La startup londonienne Ethos a levé 3 millions d’euros auprès de GENERAL CATALYST, 8VC, CONVICTION, COMMON MAGIC, INTERFACE, et de business angels issus de SEQUOIA, A16Z, MCKINSEY et SOFTBANK. Fondée par JAMES LO (ex-McKinsey, SoftBank) et DANIEL J. MANKOWITZ (ex-DeepMind), Ethos utilise l’IA pour identifier des experts à partir de données ouvertes (publications, GitHub, podcasts…). Déjà adoptée par 25 fonds et cabinets de conseil, la plateforme automatise les expert calls et prépare son expansion vers le recrutement et les événements professionnels.

La startup londonienne Fyxer AI, qui automatise la gestion des emails et la prise de notes dans Outlook et Gmail, a levé 10 millions de dollars en série A auprès de 20VC, MARC BENIOFF, MARCELO CLAURE, DAVID SINGLETON, LENNY RACHITSKY, et plusieurs figures sportives comme Nico Rosberg et Pat Cummins. En dix mois, l’entreprise a atteint 5 M$ d’ARR et gère déjà plus de 40 000 boîtes mail dans des secteurs comme l’immobilier ou le recrutement. Cette levée servira au lancement de « Memory », une base de connaissances propulsée par l’IA pour fluidifier le partage d’information en entreprise.

