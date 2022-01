Comment les Sommets du digital se réinventent à Annecy

Les Sommets du Digital, l’évènement qui s’est déroulé durant 5 éditions à la Clusaz, se réinvente à Annecy et change de nom pour devenir les Sommets, tout court. Pendant 3 jours, du 28 au 30 mars, jusqu’à 350 personnes se réuniront à Annecy pour créer une communauté autour de thématiques fortes. En effet, l’évènement n’est plus seulement porté sur le numérique mais également sur l’écologie, le sport, l’économie, l’entrepreneuriat, etc.

Parmi les intervenants de cette prochaine édition, on retrouve des profils très divers à l’instar d’Olivier Ezratty, expert en informatique quantique, Martin Fourcade, quintuple champion Olympique de Biathlon, Justine Hutteau, co-fondatrice de Respire, Grégory Pouy, analyste culturel et auteur du podcast Vlan!, ou encore Jean de la RocheBrochard, managing Director de Kima ventures.

Pour en parler, nous recevons Xavier Wargnier, fondateur des Sommets du Digital :