Peter Starr, CEO de FREEDA
FREEDA lève 3,4 millions d’euros pour fiabiliser la conception des bâtiments grâce à l’IA

06/11/2025
Dans le secteur de la construction, 70 % des retards surviennent avant même le premier coup de pelle. À l’origine, des erreurs disséminées dans les plans, souvent passées inaperçues malgré des heures de relecture manuelle. C’est sur ce maillon faible que se positionne Freeda, une startup parisienne qui combine intelligence artificielle et expertise humaine pour détecter ces erreurs en amont.

L’entreprise a conçu une plateforme capable d’analyser un plan d’architecture en quarante-huit heures, contre une centaine d’heures de vérifications manuelles. Son approche mêle algorithmes de reconnaissance visuelle et validation par des architectes, ingénieurs et spécialistes de la conformité. Le résultat : des plans revus plus rapidement, mais surtout plus fiables, permettant d’éviter des retards pouvant coûter jusqu’à 100 000 euros par mois aux maîtres d’ouvrage.

« Les plans d’architecture sont un type d’information qui paraît très intuitif aux humains car pensé par et pour eux, mais que les machines maîtrisent mal. Changer cela est crucial pour faire rentrer la construction dans l’ère de l’IA », observe Pierre Entremont, associé du fonds Frst. Cette idée résume bien la promesse de Freeda : ne pas chercher à automatiser pour automatiser, mais à intégrer l’IA dans les processus de vérification métier, là où elle peut augmenter la fiabilité et réduire les pertes.

Pour les partenaires investisseurs, cette orientation pragmatique illustre une évolution dans l’application de l’intelligence artificielle à la construction. « Freeda illustre parfaitement la nouvelle génération de solutions IA dans la construction : non pas une IA généraliste, mais une IA profondément ancrée dans les workflows métier », souligne Guillaume Bazouin, associé EMEA chez Brick & Mortar Ventures.

Fondée fin 2024 par Peter Starr, ancien urbaniste et owner’s representative chez AECOM, avec Augustin Perraud (ex-Xange et ScorePlay), Charles Desbaux (ex-Darktrace) et Mariano Rodriguez (ex-Gladia), Freeda compte aujourd’hui neuf collaborateurs de six nationalités et prévoit d’en recruter trois supplémentaires d’ici fin 2025. La société a déjà vérifié plus de dix mille plans cette année et vise le million d’ici 2026, avec des projets actifs en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Moyen-Orient.

Le tour de table de 3,4 millions d’euros, mené par Frst avec la participation de Brick & Mortar Ventures, doit permettre à la startup de renforcer ses équipes d’experts en architecture et en ingénierie, d’accélérer le développement de son IA et d’adapter sa plateforme aux normes locales des marchés étrangers.

