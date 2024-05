Comment Sarbacane révolutionne votre marketing avec l’IA ?

À l’occasion de la sortie de Smart Content, la nouvelle fonctionnalité d’Intelligence Artificielle intégrée aux applications Sarbacane, nous revenons sur les nombreuses possibilités d’automatisation et de personnalisation qu’offre la Suite Sarbacane. De la prospection à la conversion, en passant par la création de templates et la génération de contenu, l’intelligence artificielle vous permet d’automatiser toutes les étapes de vos campagnes marketing.

Un logiciel tout-en-un pour gérer vos communications multicanales.

Sarbacane est une entreprise française qui propose une solution complète pour tous vos besoins de communication marketing. La Suite Sarbacane est composée de plusieurs applications complémentaires pour vous accompagner à chaque étape de votre processus marketing, du démarchage à l’envoi automatique de campagnes.

Les points forts de Sarbacane :

Sarbacane Suite se distingue par l’accompagnement haut de gamme qu’elle propose à ses clients, pouvant aller jusqu’à l’attribution d’un coach dédié et de rendez-vous réguliers pour optimiser le succès de vos actions marketing.

L’intelligence artificielle fait partie intégrante des applications de la Suite Sarbacane. Créez des modèles à votre image avec Smart Templates, identifiez les zones d’attrait visuel de vos campagnes avec l’Eye Tracking prédictif, envoyez vos campagnes au meilleur moment avec l’envoi prédictif, générez du contenu automatiquement avec Smart Content.

Des prestations clés en main sont également proposées : création de modèles sur-mesure, intégration de vos contenus HTML vers l’EmailBuilder, gestion de vos campagnes email ou SMS, création de scénarios automatiques…

Utilisez l’intelligence artificielle à chaque étape de votre campagne.

1| Répondez à vos prospects avec ChatGPT dans Sarbacane Engage

La première étape de toute relation commerciale, c’est la prise de contact avec votre prospect. Grâce aux fonctionnalités avancées de Sarbacane Engage, la solution d’automation de prospection commerciale B2B de Sarbacane, la première impression est toujours la meilleure !

Avec l’intégration de ChatGPT au sein de l’interface de Sarbacane Engage, vous disposez d’un outil de génération de réponses automatiques et personnalisables à portée de main à chaque interaction ! Trouvez toujours le mot juste et ne perdez plus l’attention de vos prospects à cause d’une réponse mal formulée.

2| Générez un formulaire d’inscription en quelques secondes avec Smart Templates

Syndrôme de la page blanche ? Avec la fonctionnalité Smart Templates, plus jamais ! Smart Templates vous permet de générer automatiquement des modèles de formulaires, d’emails ou de landing pages à votre image dans les applications Sarbacane Forms, Sarbacane Campaigns et Sarbacane Pages.

Il vous suffit de renseigner l’URL de votre site, et Smart Templates intègre automatiquement le logo, la charte graphique et les liens de réseaux sociaux de votre site dans des modèles personnalisables. Vous pouvez éditer chaque modèle ainsi généré, et en modifier l’aspect, la mise en page et le contenu.

3| Créez du contenu avec l’intelligence artificielle de Smart Content (Nouveau !)

Votre Smart Template est prêt, il ne reste plus qu’à écrire le contenu de votre formulaire, email ou landing page. Grâce à Smart Content, la nouvelle fonctionnalité d’intelligence artificielle intégrée aux applications Sarbacane Forms, Sarbacane Campaigns et Sarbacane Pages, vous pouvez générer le contenu de vos communications en un clic.

Sélectionnez simplement l’action souhaitée (génération de texte, correction, reformulation, résumé ou traduction), rédigez une courte consigne et laissez la magie opérer ! Par exemple, si vous souhaitez inviter vos contacts à la fête de la musique, décrivez simplement votre intention et laissez Smart Content générer le texte de votre formulaire.

4| Intégrez le formulaire à une landing page avec Sarbacane Pages

Les fonctionnalités Smart Templates et Smart Content sont toutes les deux accessibles d’une application à l’autre. Ainsi, vous pouvez reprendre les modèles générés par Smart Templates dans Sarbacane Pages pour en décliner une landing page à votre image. Il vous suffira de glisser et déposer votre formulaire dans cette page pour l’intégrer !

Évidemment, vous pouvez aussi générer des blocs de texte avec Smart Content directement dans votre landing page. Il est également possible de reformuler le texte généré par Smart Content, et même de le résumer s’il est trop long. Pour une page complète et cohérente, mêlez contenus Smart Content et contenus personnels. Smart Content peut être utilisé sans modération !

4| Diffusez votre landing page avec Sarbacane Campaigns

Une fois votre landing page et votre formulaire créés, il est temps de les envoyer à votre liste d’invités. Vos listes de contacts sont administrables via l’application Sarbacane Contacts, qui détecte et corrige automatiquement les erreurs dans la saisie des adresses email de vos contacts.

L’Intelligence Artificielle de Sarbacane Campaigns vous permet d’optimiser le succès de votre campagne grâce à l’eye tracking et à l’envoi prédictif. Identifiez les zones d’attrait visuel de votre campagne et envoyez-la automatiquement au meilleur moment !

L’intelligence artificielle de la Suite Sarbacane vous offre de nombreuses possibilités d’automatisation et de personnalisation de vos actions marketing. De la prospection à l’envoi automatique de vos campagnes, en passant par la création de templates et la génération de contenu. Forte de ses 8000 clients en France et Europe, Sarbacane s’impose comme une solution incontournable dans le paysage du marketing digital.

Vous avez désormais les clés pour tester, innover, et surtout, marquer votre originalité pour des campagnes qui respectent votre identité ! Par quel scénario propre à votre activité souhaitez-vous commencer ?

