Cartes de visite 3.0 : une expérience unifiée et automatisée jusque dans le Apple et Google Wallet

À l’heure où le networking se fait autant dans une visio que lors d’un salon professionnel, l’échange de coordonnées reste un moment clé… souvent perfectible. Cartes papier oubliées, informations obsolètes, ressaisies manuelles : en 2025, le contact professionnel mérite mieux.

C’est ce pari que relève Letsignit avec sa nouvelle vCard, désormais intégrée aux Apple et Google Wallets. Une innovation simple, fluide et éco-responsable pour repenser l’identité professionnelle à l’ère du mobile.

Une carte de visite à jour, toujours sur soi, jamais à imprimer.

La vCard Letsignit, déjà synchronisée avec l’annuaire d’entreprise et intégrée aux signatures mail, passe à la vitesse supérieure : chaque collaborateur peut désormais présenter sa carte de visite digitale depuis son smartphone, même hors connexion.

Un simple scan, et les informations (nom, poste, email, numéro…) s’ajoutent au carnet d’adresses de l’interlocuteur, quel que soit son appareil.

👉 Découvrir la vCard Letsignit

Un geste pour l’expérience… et pour la planète.

En combinant mise à jour automatique des infos de contacts, sécurité des données, accessibilité mobile et suppression du papier, Letsignit s’inscrit dans une logique d’expérience utilisateur unifiée, mais aussi de communication plus responsable.

« Notre conviction, c’est que chaque point de contact, même le plus banal, peut renforcer l’image de marque, simplifier la vie des collaborateurs et générer du business. La vCard dans le Wallet, c’est une identité professionnelle en un geste, sans friction ni impact inutile. » — Tristan Giblin, CPO chez Letsignit

Un déploiement express pour une adoption immédiate

On le sait : chaque étape supplémentaire imposée aux collaborateurs est un frein au changement. C’est souvent ce qui limite l’adoption d’un nouvel outil, aussi utile soit-il. C’est pourquoi Letsignit a conçu l’intégration Wallet pour être la plus fluide possible, sans effort côté utilisateur.

Aucune application à télécharger, aucune saisie manuelle :

l’administrateur déploie la vCard depuis la console Letsignit, et chaque collaborateur reçoit un lien personnalisé pour ajouter sa carte dans son Wallet en un clic.

Elle s’ajoute également nativement aux signatures email et aux QR codes, pour un partage de coordonnées homogène, toujours à jour, parfaitement aligné avec l’image de marque de l’entreprise.

👉 Découvrir la vCard Letsignit