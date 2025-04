Pennylane lève 75 millions d’euros pour s’imposer dans la facturation électronique

La plateforme française Pennylane annonce une levée de fonds de 75 millions d’euros menée par Meritech Capital Partners et CapitalG, avec la participation de ses investisseurs historiques Sequoia Capital et DST. S’ils sont désormais minoritaires au capital, les fondateurs et salariés conservent la majorité des droits de vote. La valorisation n’a pas été communiquée.

L’objectif de cette levée de fonds est d’accélérer le déploiement de sa solution intégrée avant l’entrée en vigueur de la réforme de la facturation électronique en septembre 2026.

Nouveau coup d’accélérateur pour Arthur Waller, CEO et cofondateur, qui indique que la société aurait pu atteindre la rentabilité dès cette année. Elle a préféré renforcer son avance produit et technologique pour capter un marché en pleine mutation : « Grâce à notre plateforme, les entreprises peuvent dès aujourd’hui envoyer et recevoir des factures électroniques au format Factur-X. Cette levée nous permet d’élargir notre couverture fonctionnelle autour des flux d’achats et de ventes. »

La réforme de 2026, qui impose la facturation électronique à toutes les entreprises françaises, constitue un levier de croissance sans précédent pour les acteurs positionnés en amont. Pennylane entend tirer parti de cette opportunité pour devenir le standard du marché. Son infrastructure PDP est déjà opérationnelle et connectée aux systèmes métier via API. L’entreprise mise sur la simplicité d’usage, l’interopérabilité et l’automatisation pour accélérer l’adoption.

Créée en 2020, Pennylane développe un logiciel tout-en-un qui combine gestion financière, compte professionnel, production comptable et infrastructure PDP (Plateforme de Dématérialisation Partenaire). Cette approche intégrée, à contre-courant des solutions fragmentées du marché, lui permet d’accompagner les entreprises dans la transition réglementaire sans multiplication d’outils.

L’entreprise revendique aujourd’hui 60 millions d’euros de revenus annuels récurrents, plus de 4 500 cabinets d’expertise comptable partenaires, 350 000 entreprises clientes, et un réseau croissant de 60 intégrateurs revendeurs. En un an, le nombre de TPE et PME utilisant la plateforme a triplé. Pennylane emploie actuellement 550 collaborateurs et prévoit d’atteindre 800 employés d’ici fin 2025. La moitié de ses effectifs est dédiée à la R&D.