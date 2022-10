Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Afin de lutter contre le cancer et les maladies neurodégénératives, la startup française Core Biogenesis lève 10 millions d’euros auprès de XAnge et Blue Horizon Ventures, avec la participation d’Entrepreneur First, Thia Ventures et plusieurs business angels. Basée à Strasbourg, la startup avait déjà réalisé un premier tour de table de 2,6 millions d’euros en décembre 2020 avec l’ambition de conquérir le marché de la thérapie cellulaire.

Lancé en mai 2020 par le Dr. Chouaib Meziadi et Alexandre Reeber, Core Biogenesis produit des molécules cytokines, qui permettent d’accélérer le traitement de certaines maladies. « Ils modifient génétiquement les plantes pour produire un maximum de ces molécules cytokines », explique Alexis du Peloux, Venture Capital chez XAnge.

XAnge intervient pour permettre à Core Biogenesis d’industrialiser sa technologie de bioproduction. « Il s’agit d’un tour de table rapide, qui va permettre de construire une usine et de recruter. L’objectif sera ensuite de vendre le produit et de déployer de nouvelles usines ».

Retrouvez l’interview complète d’Alexis du Peloux, Venture Capital chez XAnge :

Listen to « Connaissez vous CORE BIOGENESIS la startup qui veut conquérir le marché de la thérapie cellulaire? » on Spreaker.