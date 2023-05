Connaissez vous DISCORD la plateforme de communication nouvelle génération

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Discord, startup californienne fondée en 2015, s’est rapidement imposée comme l’un des leaders mondiaux de la communication en ligne. Si la plateforme est très appréciée des gamers et des férus de tech, de nombreux utilisateurs de tous bords l’utilisent notamment grace à des applications telles que MidJourney qui tendent à démocratiser l’usage de Discord.

Un produit innovant et polyvalent

Discord est une plateforme de communication qui permet à ses utilisateurs de créer des serveurs privés où ils peuvent discuter et partager du contenu via du texte, de la voix et de la vidéo. Le service est gratuit et accessible depuis un navigateur web, un ordinateur de bureau ou une application mobile.

Les fondateurs de Discord, Jason Citron et Stanislav Vishnevskiy, ont été inspirés par les besoins spécifiques des communautés de joueurs en ligne. En effet, les solutions existantes étaient souvent limitées en termes de qualité, de performances ou d’ergonomie. Discord a donc été conçu dès le départ pour offrir une expérience utilisateur optimale, avec une interface intuitive et des fonctionnalités avancées telles que la gestion des permissions, la modération et l’intégration d’applications tierces (bots).

Au fil du temps, Discord a su séduire bien au-delà du monde des gamers. Des communautés de toutes sortes (éducation, entreprises, créateurs de contenu, etc.) ont trouvé en Discord un outil de communication puissant et adapté à leurs besoins.

Un environnement concurrentiel en pleine mutation

Dans un marché des applications de communication en ligne déjà bien fourni, Discord a su se démarquer grâce à sa flexibilité et sa simplicité d’utilisation. Toutefois, la concurrence reste vive, avec des géants comme Microsoft Teams, Slack ou encore Zoom, qui cherchent également à attirer les utilisateurs en proposant des fonctionnalités similaires et en développant des offres spécifiques pour les entreprises et les établissements d’enseignement.

Pour maintenir son avance, Discord a choisi de miser sur l’innovation et la différenciation, notamment en proposant régulièrement de nouvelles fonctionnalités et en étant à l’écoute des besoins de ses utilisateurs.

Des perspectives d’usage prometteuses

Avec plus de 140 millions d’utilisateurs actifs mensuels et une valorisation dépassant les 7 milliards de dollars, Discord est aujourd’hui une startup en pleine croissance. Les perspectives d’usage sont nombreuses et variées, allant du renforcement de la présence de Discord dans le secteur professionnel à l’extension de sa plateforme aux domaines de l’éducation, de la culture et du divertissement.

Discord a également récemment annoncé son intention de se lancer dans le commerce électronique, en permettant aux créateurs de contenu de vendre leurs œuvres directement sur la plateforme. Une façon pour la startup de diversifier ses sources de revenus et d’offrir encore plus de possibilités à sa communauté.

De plus, Discord pourrait continuer à s’intégrer avec d’autres services et plateformes en ligne, en renforçant ses partenariats et en proposant des fonctionnalités inédites. Par exemple, l’entreprise pourrait développer des outils de collaboration en temps réel, des solutions de visioconférence avancées ou encore des fonctionnalités d’apprentissage en ligne.

Enfin, l’essor des mondes virtuels et des technologies immersives, tels que la réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR), offre de nouvelles opportunités pour Discord. La startup pourrait ainsi concevoir des espaces de communication en 3D, permettant aux utilisateurs de se réunir et d’interagir dans des environnements numériques personnalisables.