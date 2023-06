Connaissez-vous DL Software, spécialiste des ERP Métier?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Né en 2003 DL Software se positionne aujourd’hui comme le spécialiste des ERP Métier avec une offre allant de solution à destination de la distribution, de la santé, du BTP ou encore du tourisme.

Piloté par Jacques Ollivier, DL Software a triplé de taille en 1 an grâce à une stratégie de Build Up très offensive avec 6 acquisitions en 1 an et une ouverture à l’international tout en alignant l’entreprise sur les nouveaux standards technologiques afin d’aider leurs clients à faire face à leurs transformations numériques.

L’entreprise compte aujourd’hui 1200 collaborateurs pour servir près de 100 000 clients en France et en Europe. DL Software ambitionne toujours de tripler ses revenus d’ici 2025.

Quelles sont les recettes pour réussir son build up, comment structurer sa stratégie d’acquisition pour aligner croissance et développement de l’innovation ? Nous recevons aujourd’hui Jacques Ollivier, Président de DL Software, afin d’avoir son retour d’expérience et partager ses meilleures pratiques de développement.