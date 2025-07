La privacy tech entre dans l’ère de l’intelligence artificielle, Didomi fait l’acquisition de l’américain Sourcepoint

En s’alliant, Didomi et Sourcepoint entendent redéfinir le périmètre de la privacy tech, et faire de la protection des données un socle pour l’activation marketing à l’âge de l’IA. Un terrain où la frontière entre conformité et personnalisation devient de plus en plus mouvante.

Didomi, entreprise française fondée par Romain Gauthier, s’est installé depuis 2017 sur le marché du consent management en Europe, aux cotés notamment d’Axeptio. De son côté, Sourcepoint, dirigée par Ben Barokas et Brian Kane, a bâti depuis New York une expertise solide sur les problématiques de transparence publicitaire, avec une clientèle composée de plus de 200 grands éditeurs et annonceurs. Le rapprochement réunit deux segments historiquement complémentaires, à l’heure où le tracking côté serveur, la disparition des cookies tiers et les exigences de preuve de consentement reconfigurent les priorités des DSI et des directions marketing.

Romain Gauthier précise : « Didomi et Sourcepoint partagent une mission commune : construire l’infrastructure privacy la plus avancée, pour aider les entreprises à trouver le bon équilibre entre confiance, conformité et performance. » Cette infrastructure vise à accompagner les éditeurs et marques dans la collecte, la gestion et l’activation de leurs données first-party, tout en anticipant les évolutions rapides de l’environnement réglementaire et technologique.

La dimension IA est au cœur de cette stratégie. Dans un contexte où les systèmes de recommandation, d’interaction ou de scoring s’appuient de plus en plus sur des modèles génératifs ou prédictifs, les obligations de traçabilité, d’explicabilité et de consentement explicite prennent une importance nouvelle. « Nous voulons faire de la privacy un levier de croissance stratégique, en comprenant profondément la valeur de l’échange entre marques et utilisateurs », souligne le CEO de Didomi. Cette déclaration illustre le virage que prend le secteur, la privacy ne se réduit plus à un cadre contraignant, mais devient un différenciateur actif dans les parcours clients.

Pour Ben Barokas, ces changements sont déjà amorcés. « Depuis notre lancement en 2015, nous aidons les marques les plus influentes à transformer la conformité en levier de performance business », explique le fondateur de Sourcepoint. Avec l’intégration des technologies IA dans les outils de marketing automation, d’analyse comportementale ou de personnalisation dynamique, l’équation devient plus complexe. Il ne s’agit plus simplement de demander un consentement, mais de le maintenir, le moduler et le tracer dans un environnement algorithmique évolutif.

Le nouveau groupe entend également proposer des expériences hyper-personnalisées, tout en respectant les préférences de l’utilisateur. Cela suppose une gouvernance des données beaucoup plus fine, capable d’articuler identification partielle, consentements granulaires et activation temps réel sur différents canaux. « Les entreprises ont besoin de plus qu’une technologie : elles ont besoin d’un partenaire qui allie solutions robustes et accompagnement de haut niveau », complète Brian Kane, co-fondateur et COO de Sourcepoint.

Le soutien de Marlin Equity Partners, déjà présent au capital de Didomi, donne à cette fusion les moyens de ses ambitions. Elle intervient quelques mois après l’acquisition par Didomi de la startup Addingwell, spécialisée dans le server-side tracking, un domaine stratégique dans le sillage de la dépréciation du third-party cookie.