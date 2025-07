EX9 lève 2 millions d’euros pour industrialiser la logistique autonome des quais de chargement

La startup EX9, que nous vous présentions il y a quelques semaines, vient de lever 2 millions d’euros en amorçage pour automatiser les opérations logistiques en zones fermées. À rebours des promesses spectaculaires de la conduite autonome sur route ouverte, l’entreprise assume une approche industrielle, centrée sur les quais de chargement. Son système combine véhicules électrifiés, autonomie complète, et jumeaux numériques pour optimiser les mouvements de remorques sur les plateformes.

EX9 cible un marché précis et critique les zones de quais de chargement, là où les remorques s’accumulent, où les rotations manuelles génèrent coûts, délais et risques, la startup déploie un tracteur autonome zéro émission, reconditionné à partir de camions Renault Trucks par NeoTrucks, son partenaire industriel. L’architecture technique repose sur trois briques logicielles : perception (lidars, caméras, capteurs), décision (algorithmes embarqués synchronisés au Yard Management System), et action (manœuvre autonome en marche arrière jusqu’à l’attelage).



Un pilote structurant avec DHL

Depuis fin 2023, EX9 mène un pilote avec DHL sur un site près de Roissy, dans le cadre d’un partenariat avec l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM), financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR). Le test porte sur la phase de « drop-and-coup », qui consiste à déplacer une semi-remorque entre le parking et les quais.

Les résultats sont :

Réduction des incidents matériels

Fluidification des flux

Réduction de 94 % des émissions de CO₂ par site grâce à l’électrification

L’ensemble du déploiement est modélisé à l’avance grâce à un jumeau numérique du site, permettant de simuler des périodes de forte activité, comme Noël ou le Black Friday.

Robots-as-a-Service et stratégie low CapEx

EX9 opère un modèle “Robots-as-a-Service” dans lequel les clients s’engagent sur des contrats de 3 à 5 ans, à paiement mensuel, incluant logiciel, maintenance, supervision et support. Un POC à 50 000 euros est proposé sur deux à trois semaines, avec un tracteur opérationnel.

Ce modèle permet un time-to-deploy rapide, renforcé par des outils internes d’automatisation des procédures de formation, de supervision et de configuration sur site.

Une ambition européenne… et une exploration américaine

EX9 prépare actuellement l’industrialisation de son système pour des déploiements à grande échelle, avec plusieurs logisticiens européens. Elle a également été sélectionnée par l’accélérateur Gener8tor / Co.Lab dans le Wisconsin, amorçant une exploration du marché nord-américain. Si l’implantation aux États-Unis reste précoce, la promesse d’un produit robuste, déployable rapidement et à moindre coût pourrait lui permettre de rivaliser avec les géants du secteur.

Une alternative européenne aux mastodontes américains

Dans son viseur des acteurs comme Outrider (plus de 200 M€ levés) ou ISEE, à l’approche plus centrée sur l’IA générative, jugée risquée en environnement normé. EX9 revendique une différenciation par la souveraineté technologique, la proximité client et une exécution frugale mais solide.

Une trajectoire soutenue et inclusive

Ce premier tour de financement a été mené par Femmes Business Angels, Impulse4Women/SIA, Oscar Club, ARAN Ventures, The Company Lab (Co.Lab) et plusieurs business angels spécialisés. La cofondatrice Ksenia Duarte est également lauréate du programme Femmes Entrepreneuses d’Orange, piloté par Sandrine Joseph.

Les prochaines étapes de financement sont déjà planifiées :

4 à 5 M€ pour l’industrialisation et le déploiement européen

pour l’industrialisation et le déploiement européen 15 à 20 M€ si la startup choisit d’accélérer son expansion en Amérique du Nord

À noter : l’achat des véhicules est financé par des partenaires, permettant à EX9 de concentrer les fonds levés sur la R&D logicielle, le déploiement opérationnel et le support client.

Un futur logistique réinventé

EX9 projette une transformation structurelle des sites logistiques :