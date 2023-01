Connaissez vous Jean-Daniel Guyot, fondateur et CEO de Memo Bank, une (neo) banque à destination des PME

Après des études d’ingénieurs en système d’information à INSA à Rouen, Jean Daniel Guyot fait un stage à la SNCF où il travaille sur un logiciel pour Mac OS baptisé « Horaires SNCF » qui indique les différents itinéraires possibles pour un voyage et des informations pratiques à l’usage des voyageurs. Le logiciel est distribué sur CD, plus de 150 000 exemplaires sont distribués chaque année. A l’issue de ce stage il rejoint l’éditeur de 4D créé par Laurent de la Ribardière, bien connu des utilisateurs Apple.

en 2008 Il participera à la création de Wizzgo un service pour regarder les chaines de télévision à l’instar de Molotov. Après 2 ans de freelancing, il se lance dans l’entrepreneuriat avec la création de Captain Train, une plateforme de vente de billets de train. Cette entreprise, qui a vu le jour en 2009, a rencontré un certain succès jusqu’à son rachat par l’agence de voyage Trainline pour près de 200 millions d’euros en 2016.

Désormais à la tête de Memo Bank, Jean-Daniel Guyot a l’ambition d’apporter une offre européenne unifiée aux PME. Memo Bank, qui ne se définit pas comme une néobanque ou une FinTech mais bien comme une véritable banque, a notamment développé en interne un Core Banking System. Elle propose ainsi une flopée de services, comme un compte courant, des crédits, des moyens de paiement, des virements groupés, l’accès aux IBAN ou encore le suivi de mandats de prélèvement.

« L’idée vient de notre précédente expérience, lorsque nous avions fondé Captain Train. Nous avions des problèmes de relation avec les banques traditionnelles », explique Jean-Daniel Guyot. « Créer une banque pour les PME a été un projet qui nous a tout de suite plu ».

Retrouvez l’interview complète de Jean-Daniel Guyot, fondateur et CEO de Memo Bank :

« Apporter une expérience unifiée et fluide en Europe »

Agréée par la BCE et la Banque de France, la startup accompagne des entreprises en croissance dans le financement de biens matériels, immatériels, ou dans leurs projets d’acquisitions. « Nous faisons les trois métiers de la banque, qui sont le crédit, le dépôt et le paiement », ajoute le CEO de Memo Bank.

« L’idée est de devenir la première banque européenne, car aujourd’hui il n’en existe pas. Il existe des marques européennes mais ce sont des banques différentes. Nous voulons donc vraiment apporter une expérience unifiée et fluide en Europe. » Fort d’une soixantaine de collaborateurs, Memo Bank a pour objectif d’enrichir son produit et de s’étendre en Europe. Pour rappel, la société a déjà levé près de 40 millions d’euros, notamment auprès de Serena et Blackfin Capital.