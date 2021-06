Memo Bank lève 13 millions d’euros auprès de Serena Capital pour séduire les PME européennes

Un an à peine après avoir levé 20 millions d’euros et obtenu son agrément bancaire, la banque indépendante française Memo Bank (ex: Margo Bank) lève 13 millions d’euros supplémentaires auprès de Serena Capital afin d’accélérer sa croissance et renforcer son offre pour attirer de nouvelles PME en Europe. Elle complète ainsi sa levée de fonds réalisée en juin 2020, notamment après de BlackFin Capital et Daphni. Cette opération porte le capital de l’entreprise à près de 40 millions d’euros, qui compte parmi ses investisseurs des business angels de renom à l’instar de Xavier Niel (Iliad), Thibaud Elzière (eFounders), Oleg Tscheltzoff (Fotolia), Marc Menasé (Founders Future), Pierre Valade (Sunrise) ou encore Didier Le Menestrel (La Financière de l’Échiquier).

Lancé en 2017 et dirigé par Jean Daniel Guyot, Memo Bank ne cache pas son ambition de devenir la première banque européenne des PME. Pour se faire, elle s’est implantée en province et a déployé des banquiers sur le terrain, ainsi que des outils numériques pensés pour optimiser les démarches. Agréée par la BCE et la Banque de France, la FinTech accompagne des entreprises en croissance dans le financement de biens matériels, immatériels, ou dans leurs projets d’acquisitions. Memo Bank, qui compte Ronan Le Moal comme président du conseil de surveillance, a su séduire Serena Capital.

« Nous avons été parmi les premiers utilisateurs de Memo Bank et nous avons été convaincus par la qualité des interfaces bancaires qui offrent plus d’autonomie aux équipes et un gain de temps précieux aux dirigeants », commente Xavier Lorphelin, co-fondateur de Serena Capital. « L’exécution de ce projet ambitieux est une réussite. C’est pour ces raisons que nous avons souhaité accompagner Memo Bank dans l’accélération de son développement ».

Une «vraie place» pour les banques «rapides, modernes et efficaces pour les PME»

Sur ce marché, on retrouve la startup française Qonto, une néobanque à destination des TPE et travailleurs indépendants qui a levé 104 millions d’euros en 2020 auprès du géant chinois Tencent. La FinTech s’est récemment allié à PayFit, l’application spécialisée dans l’automatisation de la gestion de paie et des ressources humaines, comme les notes de frais, les congés et les absences, le suivi du temps de travail ou encore l’onboarding des nouveaux employés pour les PME.

« Cette levée de fonds complémentaire nous permet de renforcer nos fonds propres et de consolider notre démarrage commercial », Jean-Daniel Guyot, co-fondateur et président du directoire de Memo Bank. « L’accueil que font nos clients à nos produits et à nos banquiers expérimentés sur le terrain est excellent. Cela démontre qu’il y a une vraie place pour une banque rapide, moderne et efficace pour les PME européennes. La confiance de Serena Capital nous permettra de renforcer notre positionnement. »

Memo Bank : les données clés

Fondateurs : Jean Daniel Guyot

Création : 2017

Siège social : Paris

Secteur : FinTech

Financement : 13 millions d’euros supplémentaires auprès de Serena Capital.