CONTENTSQUARE s’offre l’américain HEAP une plateforme spécialisée dans l’analyse du parcours client

Contentsquare, leader mondial du Digital Experience Analytics, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Heap, plateforme spécialisée dans l’analyse du parcours client.

Cette acquisition représente la transaction la plus importante jamais réalisée par Contentsquare. Grâce à cette opération, l’entreprise entend offrir une analyse complète des parcours clients, se positionnant ainsi comme une alternative crédible face aux outils d’analyse traditionnels.

Heap, créée en 2013 dans la Silicon Valley, s’est imposée comme un acteur majeur du Product Analytics, servant plus de 1 200 clients répartis dans divers secteurs et tailles d’entreprises. Sa plateforme, reconnue pour sa capacité « cross-device » et « cross-channel », aide les entreprises à mesurer l’engagement des utilisateurs et à optimiser la rétention. La startup a levée plus de 218 millions de dollars auprès de fonds d’investissements comme MENLO Ventures ou encore Six Street. Suite à cette opération, des investisseurs tels que Menlo Ventures, NewView Capital, Goldman Sachs Asset Management et DTCP rejoindront les rangs des actionnaires de Contentsquare.

Contentsquare, fondée en 2012 à Paris, est une plateforme SaaS axée sur l’optimisation de l’expérience utilisateur. Suite à l’acquisition de Hotjar en 2021, l’entreprise s’est adressée à un éventail plus large de clients, allant des PME aux grandes corporations. Aujourd’hui, la technologie de Contentsquare est présente sur plus d’1,3 million de sites web, avec une base client composée de plus de 1300 grandes entreprises.

Enfin, Contentsquare a indiqué que cette acquisition augmenterait le nombre de ses équipes R&D à plus de 700 membres à l’échelle mondiale.