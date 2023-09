FRICHTI x LA BELLE VIE, objectif 130 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2024…. Les actus tech qu’il ne faut pas manquer ce matin.

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

🎂 Bon anniversaire à Fabien VERSAVAU (RAKUTEN) et Nicolas PERNIKOFF (LA NOUVELLE)

BREAKING NEWS:

↗ Comme nous vous l’annoncions la semaine dernière LA BELLE VIE était très bien positionnée pour la reprise de FRICHTI, c’est son offre qui aura été retenue soit 30 000 euros pour la majeure partie des activités (hors stock évalué à 450 001 euros.) avec le maintien de 168 emploi sur les 334 salariés.

LA BELLE VIE projette selon nos informations de réaliser près de 10 millions d’euros de chiffres d’affaires au travers des activités de FRICHTI de octobre à décembre, et monter à fin 2024 à 46 millions d’euros, qui s’ajouteront au 83 millions d’euros de chiffres d’affaires que LA BELLE VIE compte réaliser à cette date. Le groupe consolidé ambitionne alors de réaliser un EBITDA positif de 5,6 millions d’euros pour l’année 2024 (décembre 2024).

↘ Un groupe de députés, dirigé par Guillaume VUILLETET(Renaissance), a rédigé une proposition de loi visant à adapter le droit d’auteur à l’émergence de l’intelligence artificielle (IA). Ils souhaitent mettre en place un système similaire à celui de la Sacem pour rémunérer les artistes et créateurs dont les œuvres sont utilisées par l’IA. L’objectif est de protéger les droits des créateurs dans les domaines tels que les arts plastiques, la photographie, la musique, la littérature et la presse.

La proposition de loi prévoit de taxer les start-up spécialisées dans l’IA et les grandes entreprises technologiques pour financer cette rémunération, tout comme le fait la Sacem dans le domaine musical. Les députés estiment que l’expansion rapide de l’IA nécessite une réponse législative pour éviter la vampirisation des œuvres artistiques et garantir une rémunération équitable aux créateurs.

Dans le détail, l’article 2 de la proposition de loi stipule qu’une œuvre créée par une machine ne peut pas bénéficier de droits d’auteur, sauf si l’auteur peut prouver avoir apporté une réelle originalité supplémentaire. La gestion collective des œuvres générées par l’IA serait effectuée par des sociétés d’auteurs et d’autres organismes de gestion collective. L’article 4 quant à lui propose une taxation généralisée des œuvres créées par des dispositifs d’IA dont l’origine ne peut être déterminée. Les entreprises travaillant dans le domaine de l’IA devraient verser une certaine somme, éventuellement une fraction de leur chiffre d’affaires, pour soutenir les créateurs.

↘ Les sites de production de VOLKSWAGEN à Emden, Dresden, Osnabrück et Zwickau sont actuellement à l’arrêt suite à une “panne informatique”. Si l’origine de cette panne n’a pas été identifié, le constructeur allemand ne croit pas avoir fait l’objet d’une intrusion. Depuis le début du mois d’avril, de nombreux constructeurs automobiles sont sous le feu de cyberattaques à l’instar de BMW et HYUNDAI. VOLKSWAGEN qui avait également décellé des anomalies dans ses systèmes d’information, avait du couper les connexions entre son siège de Villers Cotterêts et son site de Roissy tout en refusant de parler de cyberattaque.

↗ Offensive de META qui propose à ses utilisateurs d’être au contact avec des personnalités virtuelles animées au moyen d’intelligence artificielle. Ce sont ainsi 28 stars de la musique, du cinéma et du sport qui ont accepté de prêter leur image (à un prix non indiqué par Mark Zuckerberg lors de la présentation à META CONNECT) dont Tom Brady, Charli D’Amelio, Snoop Dog et Paris Hilton. Rendez vous donc dans des chats, et univers virtuels pour converser avec ces avatars, dont certains joueront des rôles distincts de leurs véritables personnalités.

↘ X (TWITTER) réduit de près de moitié son équipe mondiale dédiée à la lutte contre la désinformation et de la fraude électorale, moins d’un mois après avoir annoncé son intention de renforcer cette équipe. Abonnement payant en vue pour tous d’ici peu.

↗ Comme annoncé hier, Mistral AI lance son tout nouveau modèle, le Mistral 7B. Ce modèle de 7 milliards de paramètres est conçu pour l’intelligence artificielle générative. Selon ses fondateurs, Timothée Lacroix, Guillaume Lample et Arthur Mensch, Mistral 7B serait capable de traiter et de générer du texte plus rapidement que de nombreuses solutions propriétaires, tout en réduisant considérablement les coûts. A vos tests!

↗ SpaceX a décroché son premier contrat auprès de l’US Space Force, qui pourra atteindre 70 millions de dollars. Ce contrat permettra aux forces militaires d’accéder à des communications par satellite sur mesure via le service Starshield de l’entreprise.

A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB:

TOOLBOX: LA STARTUP A SUIVRE, PENNYLANE

Combien de fois vous êtes vous dit: que de temps perdu à récupérer telle ou telle information disséminée dans des interfaces complexes. Autant d’heures que vous pourriez mieux utiliser dans votre agenda quotidien, que vous soyez entrepreneur, dirigeants ou encore directeur financier.

C’est à vous que s’adresse PENNYLANE en rassemblant au même endroit tous les outils et intégrations pour gérer vos dépenses, votre facturation, votre trésorerie ainsi que votre comptabilité, un véritable dashboard intelligent, que nous vous invitons à découvrir en cliquant ici

PENNYLANE a été sélectionné pour être partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

EXPERIENCES avec notre partenaire PLEO

FRENCHWEB VC avec le soutien de Unlimitd, le financement au service des entrepreneurs

LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

NORD SECURITY à l’origine de NordVPN, a levé 100 millions de dollars lors d’un tour de table avec en lead Warburg Pincus. Cette opération valorise l’entreprise à 3 milliards de dollars. La start-up lituanienne était valorisée 1,6 milliard de dollars en avril 2022.

GEM SECURITY, une startup israélienne propose des services de détection, d’investigation et de réponse aux menaces dans le cloud, lève 23 millions de dollars lors d’une série A de financement, dirigée par GGV Capital

AGENDA

L’agenda des évènements 2023 à ne pas manquer →

APPEL A PROJETS

Le Trophée Start-up Numérique 2023, orchestré par IMT Starter – l’incubateur conjoint des institutions Télécom SudParis, Institut Mines Télécom Business School et ENSIIE – est en quête des 20 talents numériques prometteurs prêts à modeler un avenir meilleur, à révolutionner la santé, et à refaçonner le monde professionnel. Vous pouvez postuler pour cette édition jusqu’au 16 octobre.

OFFRES D’EMPLOI

Découvrez le nouveau JOBBOARD de FRENCHWEB.FR