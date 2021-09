Covid-19: après Facebook, Apple et Amazon, Google repousse le retour au bureau à janvier 2022

Google a repoussé le retour obligatoire de ses employés au bureau à janvier 2022, comme ses voisins de la Silicon Valley, inquiets de la propagation du variant Delta du Covid-19. « Je suis ravi qu’un grand nombre de nos bureaux aient déjà rouvert », a indiqué dans un communiqué Sundar Pichai, le patron du géant technologique, « mais dans de nombreux endroits dans le monde, la pandémie continue de susciter des incertitudes ».

Le retour mondial sur les campus de la société, sur base du volontariat, a donc été reporté au 10 janvier 2022, « pour donner plus de flexibilité et de choix » aux salariés. « Vous aurez un préavis de 30 jours avant de devoir revenir au bureau », précise encore le dirigeant. Ses voisins californiens Facebook et Apple, ainsi qu’Amazon, ont fait des annonces similaires récemment. Ils tablaient sur un retour à l’automne grâce aux campagnes de vaccination, mais ont revu leurs plans face à la nouvelle vague de contaminations au Covid-19. Google fait aussi partie des nombreuses entreprises, dans la Tech ou ailleurs, qui ont rendu le vaccin obligatoire pour leurs employés.

Le télétravail suscite de nombreux débats

Le télétravail suscite de nombreux débats entre les salariés qui souhaitent retourner dans des bureaux comme avant la crise sanitaire, ceux qui préfèrent le télétravail et ceux qui aspirent à un modèle hybride. Dès l’année dernière, Twitter a offert à ses employés de travailler de chez eux indéfiniment.

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a lui estimé que la moitié des effectifs de la plateforme pourraient travailler à distance d’ici dix ans. « La pandémie est un défi qui nous rend tous plus humbles et je suis très impressionné par la façon dont nos équipes s’adaptent », a souligné Sundar Pichai. Il a promis deux nouvelles journées de repos mondial pour le personnel cet automne (les 22 octobre et 17 décembre).