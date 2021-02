Cryptomonnaies: Coinbase prépare une entrée en Bourse historique

Alors que le bitcoin s’envole, la plateforme d’échange de cryptomonnaies Coinbase a déposé ce matin son dossier aux autorités boursières, annonçant vouloir entrer en Bourse via une cotation directe à Wall Street. La licorne californienne pourrait atteindre une valorisation de 75 milliards de dollars, du jamais vu dans son secteur d’activité.

Dans ce rapport, Coinbase expose une augmentation impressionnante de ses revenus entre 2019 et 2020. La startup basée à San Francisco a déclaré un bénéfice net de 322 millions de dollars en 2020, contre une perte nette de 30 millions en 2019. À titre de comparaison, l’un de ses principaux concurrents américain Kraken a engrangé 10,2 millions de dollars de revenus en 2020, mais reste encore loin de son concurrent chinois Binance, qui bénéficiait de 570 millions de dollars en 2019.

Une cotation directe

Lancé en 2012 par Brian Armstrong et Fred Ehrsam, Coinbase développe un service permettant à n’importe quel internaute d’acheter et de vendre facilement des bitcoins. La plateforme, qui fonctionne comme une Bourse en ligne, est aujourd’hui incontournable et figure parmi les plus prisées de son secteur. Avec une cotation directe, Coinbase pourra afficher ses actions directement sur un marché boursier, ce qui permettra par exemple à ses utilisateurs d’acheter des actions de l’entreprise. Plutôt que de faire appel à des banques et sociétés d’investissements, la licorne mise ici sur sa popularité.

En juillet 2020, Coinbase revendiquait plus de 35 millions d’utilisateurs, des particuliers comme des entreprises institutionnelles, soit 5 millions de plus qu’en 2019. La montée flamboyante du bitcoin ces derniers mois a sans doute permis à l’entreprise d’accueillir de nouveaux utilisateurs prêts à miser sur cette cryptomonnaie, qui a franchi le cap des 50 000 dollars la semaine dernière.