La fintech norvégienne Two lève 13 millions d’euros pour simplifier les paiements B2B

Fondée en 2021 à Oslo, Two est une startup norvégienne qui s’est donné pour mission de moderniser le paiement B2B, grace à sa plateforme qui permet aux vendeurs professionnels d’être réglés immédiatement, tout en accordant aux acheteurs des conditions de paiement différé. Le tout est appuyé par des algorithmes propriétaires de notation du risque et un système d’intégration entièrement automatisé.

Elle vient de lever 13 millions d’euros dans un tour de financement stratégique pour soutenir son développement aux États-Unis et en Europe.

« Nous voulons rendre la vente à crédit aussi simple que l’encaissement par carte », affirme Andreas Mjelde, cofondateur et CEO. « Nous avons prouvé que les marchands veulent des solutions de paiement adaptées à leurs usages réels, et pas des outils consommateurs rebaptisés pour l’entreprise. »

Un marché en mutation

95 % des acheteurs B2B préfèrent payer sur facture, selon Allianz Trade, mais moins de 10 % des vendeurs proposent ce mode de paiement en ligne.

Two veut se positionner comme l’infrastructure clé pour cette transformation. Sa plateforme combine plusieurs briques techniques, à commencer par des moteurs d’analyse de risque en temps réel (Frida et Delphi), une solution d’onboarding, un système de paiement différé intégré, et des modules embarqués dans les écosystèmes de grands partenaires comme Visa, Santander, ABN AMRO, Qliro ou Wikinggruppen.

Face à l’émergence d’acteurs spécialisés dans le paiement B2B différé comme Mondu (Allemagne), Treyd (Suède) ou encore Resolve (États-Unis), Two parie sur une approche modulaire et verticale, construite pour s’intégrer au cœur des processus commerciaux des entreprises. Contrairement aux approches purement “checkout”, Two propose une infrastructure complète, incluant le scoring temps réel, le paiement instantané au vendeur et l’intégration comptable. C’est cette logique d’intégration profonde qui séduit de plus en plus les places de marché, les néobanques B2B et les grands groupes.

Le timing joue en sa faveur, tout d’abord aux États-Unis, où 42 % des paiements B2B passent encore par chèque, où en à peine trois mois après son lancement, ce marché représente déjà plus de 20 % du chiffre d’affaires de la société. Mais aussi en Europe, où une part importante des règlements est encore gérée via des virements manuels ou des processus ERP non automatisés. Cette inertie structurelle ouvre un champ d’opportunités considérable pour des fintechs capables de concilier innovation technique et conformité réglementaire.

Le tour de table a été mené par Idékapital (Norvège) et Shine Capital (États-Unis), avec la participation du fonds public Investinor et des investisseurs historiques Sequoia Capital, Antler, Alliance Ventures, Arkwright et Local Globe. Cette levée porte le total des fonds collectés à plus de 40 millions d’euros depuis la création de l’entreprise.