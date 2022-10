Cybercriminalité: Sébastien Raoult, incarcéré au Maroc, dépose plainte à Paris

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

L’avocat de Sébastien Raoult, un étudiant français arrêté au Maroc et réclamé par la justice américaine pour cybercriminalité, a déposé vendredi une plainte pénale à Paris, accusant des agents de l’autorité publique d’avoir « provoqué son extradition » vers les Etats-Unis, a appris l’AFP de sources concordantes.

Cette plainte contre X a été déposée par Me Philippe Ohayon auprès du parquet pour abus d’autorité commis par une personne dépositaire de l’autorité publique, collusion avec une puissance étrangère et association de malfaiteurs.

Sébastien Raoult, un ex-étudiant en informatique (Epitech) de 21 ans originaire d’Epinal, a été arrêté le 31 mai à Tanger (nord du Maroc) sur la base d’une notice rouge émise par Interpol à la demande de la justice américaine, alors qu’il s’apprêtait à prendre l’avion pour rentrer en France.

Il est accusé par la justice américaine de complot en vue de commettre fraude et abus électronique, vol d’identité grave et d’être un membre des « ShinyHunters », groupe de « cybercriminels » soupçonnés par les Américains d’être derrière des cyberattaques d’entreprises, ce qu’il conteste.

Selon Me Ohayon, il risque cent seize ans de prison aux Etats-Unis pour les faits qui lui sont imputés.

La Cour de cassation du Maroc a émis en août un « avis favorable » à cette extradition, mais son sort est désormais entre les mains du Premier ministre marocain qui doit donner son feu vert à son éventuel transfèrement.

Depuis son arrestation, son père Paul Raoult et Me Ohayon tentent de convaincre la justice et les autorités françaises de le faire extrader vers la France pour qu’il y soit jugé. En vain pour l’instant.

La plainte déposée vendredi déplore « le refus abusif d’une autorité judiciaire à mettre en mouvement l’action publique » en France, « en laissant persister un stratagème destiné à provoquer son extradition depuis le Maroc vers les Etats-Unis plutôt que de le juger lui et ses complices ou coauteurs présumés en France ».

Elle accuse les autorités françaises d’avoir, « en accord avec les autorités américaines » fait interpeller Sébastien Raoult par les autorités marocaines.

« On sent bien qu’il y a eu une entente frauduleuse avec une puissance étrangère, et tout le monde a l’air de se couvrir », a déclaré à l’AFP Paul Raoult, indiquant que son fils avait « le sentiment de s’être fait piéger dans cette affaire ».