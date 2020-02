Cybersécurité: 36 millions de dollars pour l’expansion américaine de CybelAngel

La startup parisienne CybelAngel se dote de fonds supplémentaires pour financer ses ambitions américaines. L’entreprise spécialisée en cybersécurité a ainsi réalisé une levée de série B de 36 millions de dollars dans un tour mené par Prime Ventures et TempoCap et auquel ont également participé Bpifrance et Open CNP. Le tour fait aussi entrer un pool d’entrepreneurs basé aux Etats-Unis: Olivier Pomel et Alexis Le-Quoc, respectivement co-fondateur et CTO de Datalog, Renaud Deraison, co-fondateur de Tenable, Lou Shipley, CEO de Black Duck Software et Stephan Dietrich, co-fondateur de Neolane (qui appartient désormais à Adobe).

Fondé en 2013 par Erwan Keraudy, Stevan Keraudy et Matthieu Finiasz, CybelAngel s’attèle au quotidien à partir à la recherche des documents volés en ligne appartenant à des entreprises qui font appel à ses services, à l’image de Sanofi, Total ou encore Danone. Elle a développé une technologie, basée notamment sur l’intelligence artificielle, qui lui permet de naviguer dans les méandres du Web pour retrouver, et surtout ramener les données des entreprises qui ont été volées.

Au total, CybelAngel qui dispose de bureaux à Paris et New York, a levé 52 million de dollars depuis sa création. Cette levée doit lui permettre de poursuivre son expansion géographique, notamment en Amérique du nord. Un marché sur lequel elle se retrouve notamment à l’Américain Recorded Future, racheté en 780 millions de dollars par Insight Partners en mai dernier.

Retrouvez le reportage réalisé par Frenchweb dans les coulisses de CybelAngel.



Reportage réalisé en mai 2019.

CybelAngel : les données clés

Fondateurs : Erwan Keraudy, Stevan Keraudy et Matthieu Finiasz

Création : 2013

Siège social : Paris

Activité : cybersécurité

Effectifs : 100 collaborateurs (en mai 2019)

Concurrent: Recorded Future

Financement : 52 million de dollars au total. Investisseurs: Prime Ventures, TempoCap, Bpifrance, Open CNP, ainsi que des entrepreneurs: Olivier Pomel et Alexis Le-Quoc (Datalog), Renaud Deraison (Tenable), Lou Shipley (Black Duck Software), Stephan Dietrich (Neolane).