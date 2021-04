Davantage de TPE bénéficieront du chèque de 500 euros pour la numérisation, annonce Bercy

Le ministère de l’Economie a annoncé lundi la prolongation et l’élargissement à toutes les très petites entreprises (TPE), quel que soit leur secteur d’activité, de la subvention de 500 euros pour couvrir leurs dépenses liées à la numérisation. Cette aide, annoncée fin janvier, était au départ réservée aux TPE fermées administrativement lors du second confinement et aux hôtels.

Mais, « pour permettre à un maximum d’entreprises de bénéficier du dispositif, et au regard de l’actualité sanitaire, la période d’éligibilité des factures est prolongée jusqu’au 30 juin et cette aide est étendue à toutes les entreprises de moins de 11 salariés, tout secteur d’activité confondu », souligne Bercy dans un communiqué. Cette subvention concerne tous les chefs d’entreprises de moins de 11 salariés, y compris les auto-entrepreneurs, « à partir du moment où c’est leur activité principale », a-t-on précisé à l’AFP au ministère des PME.

120 millions d’euros en 2021

À ce jour, 27 000 entreprises ont sollicité cette aide, selon Bercy. Pour en bénéficier, les entreprises devront justifier, « à l’aide d’une ou plusieurs factures, avoir engagé des dépenses de numérisation à hauteur de 450 euros minimum, et ce entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021 », illustre le ministère. Ces entreprises pourront se faire rembourser des opérations de vente ou de promotion en ligne, la création d’un site marchand, d’une solution de paiement ou l’hébergement sur une place de marché, est-il détaillé sur cheque.francenum.gouv.fr, l’adresse qui permet de saisir la demande.

L’acquisition de logiciels de caisse, de gestion ou de relations clients est également éligible au remboursement. Le ministère a budgété 120 millions d’euros en 2021 dans le cadre du plan de relance en faveur de la numérisation d’un million de PME et TPE.