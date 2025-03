De la paillasse au marché : comment l’Institut Pasteur et Bpifrance veulent industrialiser la science

Le passage de la recherche fondamentale à l’innovation commercialisable reste l’un des défis majeurs que la France a du mal à résoudre. L’accord signé entre l’Institut Pasteur et Bpifrance entend structurer ce processus pour accélérer la création de startups issues des laboratoires et renforcer l’impact économique des découvertes scientifiques.

La semaine passée, Yasmine Belkaid, directrice générale de l’Institut Pasteur, et Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, ont signé un accord visant à fluidifier le transfert technologique et à intensifier la valorisation des résultats de la recherche publique. Ce partenariat prolonge une collaboration amorcée avec le fonds Innobio 2 et le startup studio ARGOBIO, et s’inscrit dans la dynamique du Plan Deeptech, lancé en 2019 pour positionner la France comme un acteur de premier plan dans les technologies de rupture.

Transformer la recherche en entreprises viables

L’essor des startups deeptech repose sur un équilibre complexe entre excellence scientifique, accès aux financements et structuration industrielle. Nombre d’innovations restent confinées aux laboratoires, faute d’un cadre propice à leur développement entrepreneurial. Le partenariat entre l’Institut Pasteur et Bpifrance entend lever ces obstacles en apportant un accompagnement dédié aux chercheurs et aux porteurs de projets.

Bpifrance mettra à disposition des outils numériques tels que Tango et Tandem, conçus pour faciliter la mise en relation entre chercheurs et entrepreneurs. L’objectif est de favoriser l’émergence de startups à partir des travaux menés au sein de l’Institut Pasteur en leur assurant un accès simplifié aux financements et à l’accompagnement stratégique. Des événements, des sessions de formation à l’entrepreneuriat et un soutien en levée de fonds viendront compléter cet écosystème.

En retour, l’Institut Pasteur s’engage à promouvoir ces dispositifs auprès de ses équipes, à structurer le repérage des innovations à fort potentiel et à faciliter leur maturation en entreprises.

Un enjeu de souveraineté industrielle et sanitaire

Le développement d’un écosystème biotech performant constitue un enjeu stratégique. La transformation des découvertes médicales en innovations commercialisables ne se limite pas à la création de startups : elle engage la structuration d’une filière industrielle capable de soutenir la compétitivité française face aux pôles nord-américains et asiatiques.

L’accord prévoit ainsi un renforcement du maillage entre startups, laboratoires et industriels afin de multiplier les transferts technologiques et de faciliter le passage de la recherche au marché. L’enjeu est double : accélérer le développement de nouvelles thérapies, vaccins et outils diagnostiques tout en favorisant l’industrialisation des innovations sur le territoire national.

Une dynamique de long terme

Dans le cadre du Plan Deeptech, Bpifrance déploie une approche systémique visant à augmenter le flux de créations de startups deeptech, accélérer leur passage à l’échelle et structurer un écosystème pérenne. Le partenariat avec l’Institut Pasteur s’inscrit dans cette logique, avec une ambition claire : transformer la recherche scientifique en moteur de développement économique et industriel.

« Sans le lien intime entre la recherche fondamentale et l’innovation, la science et le progrès, tels que nous les connaissons aujourd’hui, n’existeraient tout simplement pas », rappelle Yasmine Belkaid, citant Louis Pasteur. « Ce partenariat représente une étape décisive pour accélérer le développement de solutions diagnostiques, thérapeutiques et vaccinales contre les maladies infectieuses et émergentes. »