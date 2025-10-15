De YouTube à Netflix, le podcast vidéo change d’échelle

Avec le partenariat inédit entre Spotify et Netflix, le podcast vidéo s’impose comme un format pivot entre streaming et médias sociaux. Une hybridation qui redéfinit la production, la consommation et la monétisation du contenu à l’ère post-YouTube.

Un format à la croisée des mondes

Longtemps cantonné à l’audio, le podcast s’affirme désormais comme un contenu visuel à part entière. Le format vidéo, popularisé sur YouTube et TikTok, donne au podcast une dimension scénique, intime et interactive. Selon une étude Cumulus Media, 72 % des auditeurs préfèrent désormais les podcasts accompagnés d’une vidéo, et cette bascule massive consacre la montée en puissance du podcast vidéo comme chaînon manquant entre la radio numérique et la télévision à la demande.

Les plateformes de streaming y voient une opportunité double, accroître la rétention des utilisateurs et développer des inventaires publicitaires plus riches. Spotify, pionnier du mouvement, héberge aujourd’hui plus de 430 000 podcasts vidéo, dont la consommation croît 20 fois plus vite que celle des formats audio.

Netflix et Spotify, les nouveaux alliés du divertissement long

Le partenariat entre Spotify et Netflix, annoncé pour un lancement aux États-Unis début 2026, illustre cette convergence des écosystèmes. Les émissions issues de Spotify Studios et The Ringer, The Bill Simmons Podcast, The Rewatchables, Dissect, Conspiracy Theories, seront accessibles en intégralité sur Netflix, qui ne diffusera pas de publicités supplémentaires, mais conservera les placements intégrés vendus par Spotify.

Ce rapprochement marque un tournant stratégique, car Netflix, en quête de contenus peu coûteux mais à forte valeur d’engagement, teste pour la première fois l’intégration de formats audio-visuels produits en dehors de son périmètre éditorial.

Pour Spotify, c’est une manière de rompre avec la logique d’exclusivité et d’embrasser une distribution interplateforme, un modèle inspiré des chaînes de syndication télévisuelle.

YouTube, la référence… et le concurrent à battre

Si Spotify et Netflix s’unissent, c’est aussi pour se libérer du monopole culturel de YouTube. La plateforme de Google reste aujourd’hui le premier canal mondial de consommation de podcasts vidéo, concentrant la majorité des audiences et des revenus publicitaires. Mais la fragmentation de l’attention et la montée des contenus courts (Shorts, Reels, TikTok) ont créé un espace pour un format de conversation long, scénarisé et monétisable autrement.

L’enjeu pour Spotify et Netflix sera de réinventer la narration audiovisuelle à long format : un contenu pensé pour la découverte et l’algorithme de recommandation, mais produit avec des codes télévisuels, cadrage fixe, multi caméras, habillage visuel, et parfois invités de plateau.

Ce nouvel équilibre brouille les frontières entre studio, chaîne et plateforme, à l’image des talk-shows vidéo devenus des franchises à part entière (Call Her Daddy, The Diary Of A CEO, The Joe Rogan Experience).

Un nouvel écosystème de production et de monétisation

Le développement du podcast vidéo s’appuie sur une infrastructure technologique en mutation. Des outils comme Riverside, Descript ou Spotify for Podcasters simplifient la captation multi-caméras, la synchronisation automatique et la diffusion simultanée sur plusieurs plateformes. Côté monétisation, le modèle publicitaire s’oriente vers des intégrations visuelles synchronisées avec des affichages de produits, des QR codes dynamiques, ou des calls-to-action interactifs.

Cette évolution ouvre la voie à un nouvel écosystème de création semi-professionnelle, où les podcasteurs deviennent producteurs, réalisateurs et diffuseurs. Spotify expérimente également des programmes de partage de revenus pour les créateurs vidéo les plus performants, inspirés du modèle YouTube Partner Program.

La prochaine frontière : la donnée et la mesure

Reste une zone d’ombre : la mesure d’audience, Netflix, traditionnellement opaque sur ses données de visionnage, ne partagera pas d’indicateurs détaillés avec Spotify. Cette absence de transparence rend difficile la valorisation publicitaire et la comparaison avec les standards YouTube (vues, durée moyenne, taux de complétion). Pour l’industrie, la question est de savoir comment mesurer un contenu simultanément diffusé sur plusieurs plateformes, aux métriques hétérogènes et non interopérables ?

Des initiatives émergent pour créer un standard cross-platform de mesure du podcast vidéo, notamment du côté de Chartable et Podtrac, mais aucun consensus n’existe encore. C’est l’un des freins majeurs à la pleine intégration du format dans les grilles publicitaires des grands annonceurs.