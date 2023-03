Décès de Gordon Moore, cofondateur d’Intel et auteur de la loi de Moore

Intel et la Fondation Gordon et Betty Moore ont annoncé aujourd’hui le décès de Gordon Moore, co-fondateur de l’entreprise, à l’âge de 94 ans. Selon la fondation, il est décédé paisiblement à son domicile à Hawaï, entouré de sa famille, le vendredi 24 mars 2023.

Moore a cofondé Intel avec Robert Noyce en 1968 et a occupé différents postes de direction jusqu’à son départ en 2006. Il s’est également consacré à la philanthropie, en particulier à la conservation de l’environnement, à la science et à l’amélioration des soins de santé, en créant la Fondation Gordon et Betty Moore avec sa femme en 2000.

Les dirigeants d’Intel, dont le PDG Pat Gelsinger, ont salué la vision et l’héritage de Moore, notamment sa célèbre prédiction en 1965 que le nombre de transistors sur une puce informatique doublerait chaque année, connue sous le nom de « loi de Moore« . Cette prédiction a été largement réalisée et a joué un rôle majeur dans le développement de l’industrie des semi-conducteurs.

Moore a également cofondé Fairchild Semiconductor avant Intel et a reçu plusieurs prix prestigieux pour ses réalisations scientifiques et philanthropiques au fil des années.