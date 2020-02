[DECODE EdTech] Virginie Calmels lance «Futurae», l’école où les dirigeants d’entreprise sont les profs

Comment répondre à l’inadéquation qui existe parfois entre la formation de la population et les besoins des entreprises? Virginie Calmels, passée notamment par des postes de direction au sein du groupe Canal+ ou encore d’Endemol avec un crochet en politique où elle a, entre autres, été vice-présidente des Républicains, lance une école.

Appelé Futurae, l’établissement situé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) délivre des diplômes bac + 3, des masters (bac + 5) reconnus, et de la formation continue. Son objectif est d’être tourné vers les métiers de demain dans l’industrie créative: jeux vidéo, animation 3D, effets spéciaux, audiovisuel et web, marketing digital pour des professions comme data analysts, business developers, traffic managers, UI/UX managers… La spécificité de l’école? Les programmes ont été construits avec des dirigeants ou hauts cadres d’entreprise et ces derniers viendront y donner des masters class.

Retrouvez l’interview complète de Virginie Calmels, fondatrice de l’école Futurae:

Xavier Niel, Justine Ryst, Arnaud de Puyfontaine…

Qui sont-ils? Virginie Calmels a puisé dans son carnet d’adresses et cite par exemple Xavier Niel, fondateur d’Iliad, Justine Ryst, managing director France pour YouTube, Sébastien Missoffe (vice-président et directeur général de Google France), Véronique Morali (présidente du directoire de Webedia) ou encore Arnaud de Puyfontaine (président du directoire de Vivendi). Ces derniers sont ainsi membres du comité stratégique. À côté de cela, des personnes qui travaillent au sein de ces entreprises viendront dispenser des cours, par exemple une personne de chez Google pourra donner des formations de SEA/SEO.

Pour entrer dans l’école, les étudiants doivent être titulaires d’un bac général, remplir un dossier, passer de tests cognitifs et un entretien. Le bachelor coûte 7 700 euros par an et 8 500 par année pour le master. Un coût que ne pourront pas se permettre tous les étudiants. Virginie Calmels qui voit son établissement comme un lieu fait pour abaisser le maximum de barrières, explique que des solutions pourront à termes être trouvées comme des prêts bancaires ou la possibilité de se faire financer sa formation par une entreprise que l’étudiant rembourse en s’engageant contractuellement à travailler pour elle ensuite sur un nombre d’années donné.

Les candidatures sont déjà ouvertes et la première rentrée aura lieu en octobre 2020. Virginie Calmels explique avoir financé la création de l’école sur ses propres fonds et avec des investisseurs privés mais qui ne sont pas des personnes directement impliquées dans le projet. Pour ses débuts, 150 élèves sont prévus pour passer ensuite à des promotions de 800 élèves à d’ici 4 à 5 ans.

